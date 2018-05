Det behövs en röd tråd för Växjö city

Överlevnad eller succé för Växjö City? Var unik inte lik. Och absolut inte medelmåttig.

Foto: Pontus Steneros

Ta en bild på Storgatan eller Sandgärdsgatan. Vill du ha den bilden på ett vykort? Ser du någon röd tråd?

Det är skillnad på att överleva och göra succé. Inget centrum har någonsin dött ut, så Växjö city kommer inte att dö ut heller. Men varför ska man nöja sig med att överleva när man har möjlighet att göra succé? Vill man kan man sätta Växjö på Sverigekartan. Och varför inte på världskartan? Varför nöja sig?

Vi har potential (driftiga företagare, sjön mitt i stan, engagerade företagare och föreningar). Vi behöver vilja och handling.

För att sticka ut måste man vara unik. Växjö city ska inte vara lik någon annan. Inte ens Rom eller New York city. Var unik inte lik.

Man behöver en röd tråd. Hur ska vi sticka ut? Ska vi tillbaka till gamla tider? Ska vi till framtiden? Ska sten, trä, färg, miljö vara framhävande? Ska vi ha perfekt ordning eller ordnat kaos på gatorna? Ska vi vara kända för event? Vi har några redan kända. Pride blir större för varje år. Kulturnatten är given succé. Citys projekt Ditt City Din Scen där Växjö Citys gator förvandlas till scen. Vi har scen i form av gator och publiken är våra besökare. Vi behöver bara bjuda in artister: kända, halvkända och amatörer. Och till det behöver man pengar (inte mycket) och där borde Växjö Kommun komma in.

Vi behöver visioner men praktisk handling ska följa med.

Vi har ett exempel på gapet mellan vision och handling. Kommunen påpekar gång på gång att det inte är miljövänligt att ta bilen till centrum, men det är okej att ta den till stormarknader?

Hur ska folk ta sig till city då? Till fots, häst och vagn? Tror inte många är intresserade i dag av bussen och taxi och man kan inte tvinga folk till något. Man har inte hittat praktisk lösning bara satt upp hinder.

Vi får inte glömma att vi har mer än 300 företag i centrum och de överlever inte utan besökare från hela Växjö och omkring liggande kommuner.

Att tro på förklaringen att city ska klara sig på folk som bor i city är bara brist på insikt och fakta. Inte ens fem butiker skulle klara sig på det lilla antalet människor som bor i centrum.

Så Växjö kommun. Tänk stort, vågat och osjälviskt, använd de människor som är redo att handla så gör vi något stort som våra barnbarn kan prata om.

John Curovac, entreprenör och Växjöälskare