Gör det lätt att välja bra mat

Intresset för hur maten produceras, var den produceras och vem som producerar är en stor fråga idag. Det kommer att bli en ännu viktigare fråga i framtiden. Därför är det en mycket viktig fråga för oss i Centerpartiet och dessutom vet vi att det är det också för alla konsumenter.

Det är viktigt att all mat ursprungsmärks så att konsumenter kan göra medvetna val i butiken, men även i storhushåll, och inte minst på restauranger, gatukök etcetera. Vi vill också att skolorna satsar på att eleverna tidigt får lära sig om maten och dess betydelse.

I Sverige är vi bland de bästa i världen på att begränsa användningen av antibiotika i djurproduktionen Tyvärr är det inte så i alla länder. Vi driver via EU att antibiotikaanvändningen måste minska i djurproduktionen.

När det gäller mat som serveras på skolor och äldreboenden skall det ställas samma krav på hur maten produceras som övrigt gäller i Sverige. Dessutom är det självklart att svenskproducerat alltid ska gälla då det finns tillgång.

En tredjedel av all mat som produceras slängs. Det är ett enormt resursslöseri och självklart inte hållbart. Centerpartiet vill ändra ”bäst-före-märkningen” till ”minst hållbar till”.

Sverige är bland de länder i Europa som har lägst självförsörjningsgrad. Inom de flesta matprodukter skulle det vara tomt i hyllorna efter endast några dagar, vid någon form av naturkatastrof, avspärrning eller till exempel utslagning av el eller kommunikationer.

Vi i Centerpartiet har varit pådrivande att Sverige måste ha en långsiktig livsmedelsstrategi, och nu har riksdagen antagit en sådan. Den skall utmynna i att livsmedel ska produceras i hela landet, volymerna ska öka och ge möjlighet till en ökad livsmedelsexport.

Thomas Magnusson, Rinkaby (C), Majja Almkvist, Tävelsås (C), Birger Johnsson, Eke Braås (C)