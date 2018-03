Indragen service på Skatteverket

Avlämning av inkomstdeklarationer ska om möjligt ske genom mobilt BankID i appen Skatteverket. Det går också att godkänna genom sms, ringa eller E-tjänst med säkerhetskoder eller e-legitimation.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

I går kväll skulle jag lämna in en deklaration i pappersformat till Skatteverket. Åkte till Skatteverket på Linnégatan. Där fanns ingen brevlåda. Den var borttagen. Fortsatte till Servicekontoret på Norrgatan. Ingen brevlåda.

När jag kom hem gick jag in på Skatteverkets hemsida. Där står att läsa följande: ”Om du inte har möjlighet att deklarera genom att sms:a, ringa, använda appen eller e-tjänsten kan du lämna in pappersblanketten. Då skriver du under blanketten och skickar den till svarsadressen som finns på blankettens framsida. Du kan också gå till ett service- eller skattekontor och lämna in deklarationen under öppettiderna”.

Vad har hänt med servicen? Varför har Skatteverket inga brevlådor? Förr var servicen bra mycket bättre. Det fanns uppsamlingsställen på flera orter även hos kommuner och andra myndigheter. Växjös Skattekontor är stängt för allmänheten, så där går det inte att lämna något under dagtid. Med andra ord måste deklarationen lämnas inne på Servicekontoret under öppettider. Servicen har blivit sämre, vilket jag som medborgare inte kan acceptera.

Ulf Upperud