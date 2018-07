Nu hjälps vi åt att höja livskvaliteten i länet

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Centerpartiet vill höja livskvaliteten för kronobergarna. Det är viktigt både för människorna och för samhället att hälsoarbetet lyckas.

Precis som vi förbereder oss på olika sätt för att klara av hettan just nu, finns det sätt för att må bättre, känna sig piggare och försöka förebygga ohälsa. Centerpartiet vill bidra till att hälso- och sjukvården jobbar ännu mer med att förhindra ohälsa. För det är smart helt enkelt. Vi mår alla bättre av det. Och för att våra resurser ska räcka till inom den framtida sjukvården. Vi kan också göra en hel del själva, var och en efter behov och förmåga.

Det handlar om vilket sätt vi lever på. Vad vi äter och dricker, om vi rör på oss, om vi har lagom press i vardagen, om vi använder droger och att vi har några att umgås med eller göra saker tillsammans. Här kan hälsosamtal på vårdcentralen bli en puff i rätt riktning, ge inspiration. På andra håll i Sverige har planerade hälsosamtal gett goda resultat. Nu är vi överens om att börja med det även i Kronoberg.

Fysisk aktivitet på recept, FAR, finns redan som behandlingsform. Men Centerpartiet menar att FAR behöver komma mera i fokus igen. Det ska vara lika självklart att skriva ut fysisk aktivitet på recept som att skriva ut medicin. Vi vill ha regelbunden rapportering kring att FAR utvecklas och inte minskar.

Centerpartiet vill också införa kultur på recept – för att skapa själv eller ta del av kultur. Detta med syfte att förebygga eller lindra depression och isolering. Att ingå i ett sammanhang är viktigt, göra saker tillsammans.

Återigen har Centerpartiet föreslagit att vi ska införa grön rehabilitering som behandlingsform i Kronoberg. Det betyder att ta naturen, och om man vill och tål även djur, till hjälp att snabbare bli frisk när man har till exempel utmattningssyndrom. Vi menar att det är viktigt att kunna korta sjukdomstiden, kanske slippa en del medicin och snabbare komma tillbaka i sysselsättning. Alla tjänar på det – patienten, familjen, jobbet, sjukvården och samhället. Det finns behandlare som väntar på att få sina första patienter i vårt län. Det finns goda resultat från andra regioner, och det skulle dessutom kunna ge arbetstillfällen på landsbygden.

20 procent, en femtedel, av våra vårdkostnader beror på ohälsosamma levnadsvanor – tobak, alkohol, fysisk aktivitet samt mat. Med förebyggande hälsovård kan vi till exempel minska hjärt-kärlsjukdom med 80 procent, fyra femtedelar. Det är alltså viktigt för både människorna och för samhället att vi lyckas med hälsoarbetet.

Det är enklast att börja med rörelse och sunda levnadsvanor tidigt och sedan ha dem med sig genom livet. Men det är aldrig för sent att lägga om stilen. Fysisk aktivitet har en både förebyggande och läkande effekt för såväl kropp som själ. Lustfylld träning blir av, liksom lustfyllda aktiviteter. Musik hjälper och att ingå i ett sammanhang, slippa vara utanför.

Nu hjälps vi åt att höja livskvaliteten i Kronoberg – för allas skull. Vi vill framåt!

Centerpartiet i Region Kronoberg

Sven Sunesson, Lönashult

Britt-Louise Berndtsson, Älmeboda

Patrik Davidsson, Alstermo

Andreas Håkansson, Växjö

Stefan Willforss, Ljungby

Vidar Lundbäck, Hallaryd

Angelica Karlsson, Lessebo

Sune Jonasson, Traryd