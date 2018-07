Nu måste gymnasielagen börja praktiseras ordentligt

Gymnasielagen, som ger vissa unga asylsökande möjlighet att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier, trädde i kraft den 1 juli. Mindre än en vecka senare avslog Migrationsdomstolen i Malmö en sådan ansökan, då domstolen inte anser att den sökande kan bevisa sin identitet.

I trygga, välkontrollerade Sverige har vi personnummer från födseln, olika ID-handlingar genom livet och till slut en pålitlig dödsattest. Det går alltid att bevisa vilka vi är. Så ser det inte ut i alla länder, framför allt inte i länder som man kan ha anledning att fly ifrån. Det förstår en del politiker. Därför säger den nya lagen att identiteten ska göras sannolik. Migrationsverket, som har följt dessa ungdomar i snart tre år, bör kunna göra en rättvis bedömning om identitetens sannolikhet, om det inte är så att man inte vill göra det.

Gymnasielagen gäller en väl avgränsad grupp i en mycket speciell situation. De var mycket unga när de kom. Deras ärenden skulle under normala omständigheter ha behandlats inom några månader och de hade då, som minderåriga, fått stanna. Under flera år har de kastats mellan hopp och förtvivlan. Det är en psykisk press utan like. Hur ska de kunna koncentrera sig på skolarbete när trygghet och framtidstro ständigt slås i spillror? Vi hade aldrig accepterat att svenska tonåringar behandlades så!

Jimmie Åkesson försöker få folk att tro att alla problem i Sverige beror på asylinvandringen. Jag hör ett eko från 1930-talets Tyskland. Hitlers metod var att fånga upp folks missnöje och peka ut en viss grupp människor som orsak till problemen. Nationalistiskt hat och främlingsfientlighet får inte viftas bort som harmlöst och ofarligt. Kom ihåg att även Hitler kom till makten genom fria val.

Ställ inte en svag grupp mot en annan svag grupp. Min 95-åriga släkting får varken mer eller mindre hjälp om asylsökande kastas ut. Ställ hellre brister i välfärden mot till exempel vinster i välfärden och skattesänkningar för dem som har mest.

Gymnasielagen har antagits av riksdagen. Nu måste berörda myndigheter se till att de ungdomar det gäller får stanna i Sverige!

Bodil Ragnarsson