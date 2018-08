Politisk strategi efterlyses i välfärden

Välfärdsfrågorna har inte oväntat hamnat i valrörelsens mittfåra, men åtgärdsförslagen hanterar inte de basala och avgörande frågorna inför framtiden.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

De politiska utspelen kan liknas vid ovillkorad budgivning - en tävlan i att buda mest extrapengar. Ibland kompletterad med förslag om att avlasta yrkesutövare som läkare, lärare och polis vissa administrativa uppgifter. Men inget politiskt parti vidrör på allvar denna pudelns kärna; hur strategiskt arbeta effektivare inom realistiska ekonomiska ramar? Att ta itu med det inre arbetet i organisationerna.

Vad är då grunden i värde- och resultatskapande för tjänstesamhället? Svaret är att frigöra mer tid för det personliga mötet. ”Tid är pengar” och kvalitativ tid ger resultat. Tjänsteproduktion innebär allt som oftast att omvandla ”råvarorna”. Tid, engagemang och kompetens till resultat. Så sker företrädesvis i det personliga mötet (fysiskt och/eller digitalt) med den man är till för och där förmå mottagaren (eleven, patienten, klienten med flera) att medagera. Detta är livsluften för de professionella yrkesutövarna och leder indirekt också till en bättre arbetsmiljö.

Lösningarna kan se lite olika ut. Inom skolans värld hindrar nuvarande avtalskonstruktion kommunanställda att ta ut mer undervisningstid per pedagog. Belysande är att friskolan nyttjar i snitt fem lärare per 100 elever medan den offentliga kräver motsvarande åtta. Huvudförklaringen är att friskolelärarna lägger mer tid på undervisning jämfört med sina kommunkollegor. Att det är lönsamt driva friskola borde inte förvåna någon.

Inom vården kan tid frigöras så att exempelvis läkarna kan prioritera tidsutrymmet för patientkontakten. Sverige ligger här illa till i internationella jämförelser och en sjukhusläkare ägnar knappt 15 timmar per vecka åt direkt patientkontakt. På vårdcentralerna råder däremot motsatsförhållandet med nästan slavliknande täta 15-20-minuterspass under arbetsdagen för doktorerna. Självfallet uppstår bristsituation under sådana betingelser.

Rekryteringen till många yrken släpar efter delvis beroende på samtida pensionsavgångar, men också av anledning att anställda inte vill eller orkar vara kvar i sitt yrke. En attraktivare arbetsplats måste skapas. Den byggs på ökade frihetsgrader lokalt och ett tillvaratagande av engagemang och inflytande över vardagen och det nära förbättringsarbetet.

En ytterligare åtgärd är att införa övergripande styr- och belöningssystem som på allvar premierar resultat för den enskilde. Som dessutom involverar och motiverar både (medagerande) brukare och medarbetare utifrån ett individanpassat förhållningssätt. Störst resultatpåverkan kan ett nytt ledarskap för topprestation medföra. Ett management som vågar ta striden för resultatinriktning vid målkonflikter. Som mäter och belönar goda resultat. Det som på allvar uppmärksammas av ledningen styr ju vårt agerande och beteende i vardagen.

Budskapet är kort och gott; utgå från en basal förbättringsidé som innebär att ”dels frigöra mer värdeskapande tid, dels skapa resultatkultur för medarbetaren och dels öka medagerandet från tjänstemottagaren”.

Gärna kryddat med digitalisering för förenkling och utökad kunskapsbas. Därutöver krävs strukturella åtgärder som kommunsammanslagning och statlig sjukhusvård.

I annat fall klaras inte välfärden i en nära framtid. Grupp ställs mot grupp i ett polariserat och konfliktfyllt samhälle.

Bengt Wellermark, tidigare kommunstrateg