Siffrorna i Älmhult talar sitt tydliga språk

Kommunalrådet Eva Ballovarre (S) har svarat på vår debattartikel angående bristande budgetprocess i Älmhults kommun och sanningshalten i de utspel som kommunalrådet gjort.

Låt oss börja med att konstatera att i alla de olika utredningar som gjorts kring skolan och dess kvalitet har ingen pekat på att problemen beror på brist på resurser. Tvärtom gör man bedömningen att resurserna är tillräckliga men kan behöva omprioriteras i verksamheten. Det finns också många studier som visar att det inte finns något direkt samband mellan ökade resurser och ökad kvalitet.

Vi kan konstatera att kommunalrådet inte tycks veta hur resursfördelningssystemet är utformat. Systemet bygger på matematiska uträkningar gjorda på prognoser om årets kostnader och prognoser om kommande års befolkningsökning. Det är således kvalificerade gissningar, som ska vara till stöd för budgetarbetet, men de är inga exakta sanningar. Det är politiken som gör rimlighetsbedömningar av beräkningarna för att sedan lägga fram sina budgetförslag. Beräkningarna har dessutom inte beslutats i fullmäktige, som kommunalrådet ger sken av, utan är ett förslag av flera som presenterats för budgetberedningen och kommunstyrelsen under våren.

Att ha en buffert för att hantera tillkommande kostnader tycks i kommunalrådets värld vara ett problem. Buffertar har vi dock haft i flera år för att just kunna hantera ökat antal elever under innevarande år, så det bör inte vara något problem under 2019.

Till slut kan vi också konstatera att det är viktigt att kunna räkna rätt när man gör budget. C, M och KD tillför nära 23 miljoner kronor till utbildningsnämnden samt har en buffert under kommunstyrelsen om 10 miljoner. Det vill säga totalt 33 miljoner jämfört med kostnaderna för 2018. Utöver detta får nämnden full kompensations för lönerevisionen 2019 (cirka 11 miljoner). Hur mycket kommunalrådet försöker hävda att det är en besparing, så talar siffrorna sitt tydliga språk.

Vi vill också ge kommunalrådet ett gott råd inför framtiden. Om det läggs fram förslag från tjänstemännen är det den styrande ledningen som har ansvar för om dessa förslag läggs fram eller ej. Att lägga fram förslag om tre procent så kallat omvandlingstryck (läs besparingar) utan att få någon form av förhandsbesked om detta är rimligt eller ej – det är inte bra politik. Under våren orsakade detta utspel oro hos många medborgare – helt i onödan visade det sig. Ledningen tycks sakna förståelse för hur denna typ av utspel faktiskt påverkar våra kommuninvånare. Att tänka högt kan vara bra men att tänka klokt är bättre.

Elizabeth Peltola (C), Sonja Emilsson (M), Dan Bülow (KD)