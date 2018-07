Sverigedemokraterna saknar respekt för demokratin

Det svar Jan Lorentzon ger oss i Smålandsposten den 21 juli är ännu ett klargörande att SD är ett enfrågeparti.

I det svar som lämnas i Smålandsposten den 21 juli bemöts inte det som är en arbetarfientlig politik som SD bedriver. Försämringar i Las. Lagstiftning om att sänka löner, nej till sänkt fackföreningsavgift, försvaga a-kassan med mera. Han framhäver dock att SD är det enda parti som satsar pengar för att garantera rätten till heltid. Det är förstås en satsning som låter bra men med tanke på att SD vill försämra i Las så blir denna rätt till heltid noll värd.

Dessutom är det ju så att rätten till heltid finns i många av de kommuner som har S-ledda majoriteter.

För oss är det ytterst viktigt att våra medlemmar får så bra arbetsförhållanden som möjligt på arbetsplatserna och i vår vardag. Därför engagerar vi oss i politik på alla nivåer. Lokalt, regionalt och på riksnivå.

Demokratin är viktig och för oss inom facket är det viktigt vem som bestämmer. Är inte vi med och bestämmer gör någon annan det åt oss. Detta förhållningssätt är djupt rotat och är en fin svensk tradition som vi inom LO-förbunden är beredda att hårt arbeta för att behålla.

Beslut fattas på möten och då gäller det att man är med på dessa möten. Är man vald att föra folkets talan är det en fin svensk tradition att man kommer på mötet på utsatt tid. Kan man inte komma så kallar man ersättare och skulle inte heller ersättaren kunna meddelar man detta enligt gängse regler.

Det viktigaste mötet i våra kommuner är det årliga budgetmötet där grunden läggs för kommande år. Det är där man verkligen kan påverka i den lokala politiken och det är nu som det blir intressant. Vad vill SD egentligen? Under denna mandatperiod hade SD kunnat lämna in fyra budgetförslag i varje kommun men så har inte skett – i Växjö har man under mandatperioden lämnat in ett budgetförslag. Ljungby: noll budgetförslag, Alvesta ett, Älmhult tre, Markaryd ett, Tingsryd noll, Uppvidinge noll, Lessebo noll.

Sett ur ett demokratiskt perspektiv är detta under all kritik. Lägg där till att SD på vissa budgetmöten i länet inte ens dyker upp med representanter. Det är ynkligt och respektlöst för demokratin och de som lagt sin röst på SD.

Vi inom LO har stor respekt för den fina svenska traditionen att föra demokratin vidare och i det ingår att delta på möten och vara aktiv. SD har uppenbart inte denna respekt för demokratin och vår fina svenska tradition att värna densamma.

Den 9 september är det val och då är det viktigt att vi tänker till en extra gång. Demokratin är viktig. Din röst är viktig. Tänk noga på vilka du väljer att lägga den.

Fredrik Svensson Ordförande LO-facken Ljungby, GS-Facken

Caroline Holmqvist Henrysson

Lars-Olof Petersson IF Metall

Håkan Bengtsson IF Metall

Tomas Nielsen IF Metall

Joachim Holmqvist Transport