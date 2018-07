Tystnaden från Araby är talande

Foto: Lena Gunnarsson

Den senaste tidens händelser i Araby visar tydligt att rättsstaten behöver tillföras resurser och samordnas och effektiviseras. Växjö kommun måste också göra mycket mer för att få trygghet i Araby och i andra problematiska områden. Det skriver Max Villman från Medborgerlig Samling.

I förra veckan sköts det igen i Araby. En lägenhet i ett bostadsområde fick motta flertalet skott. Trots detta fick inte polisen uppgifter om skottlossningen förrän under morgonen därpå. Anledningen? Ingen ringde in skottlossningen som skett under natten.

Samma vecka knivskars en man allvarligt i Araby. Den misstänkte gärningsmannen är häktad.

När detta skrivs är det fortfarande oklart för allmänheten vem som utförde skottlossningen, vem som blev beskjuten och av vilken anledning. Trots detta tvingas vi dra flera otrevliga slutsatser av skeendet:

Det förekommer skottlossning i bostadsområden i centrala Växjö stad. Som om det inte vore nog så är vår slutsats att ingen ringer in skottlossningen för att man inte vågar.

Denna händelse och den efterföljande tystnadskulturmanifestationen visar på ett tydligt sätt hur det fortfarande är en väldigt lång väg kvar innan vi kan stryka Araby från polisens lista över särskilt utsatta områden. En lista där det framförallt ingår områden kring våra tre större städer i Sverige men där vi tyvärr också ser Växjö ta plats.

När Anders Ygeman (S) besökte kommunen 2017 lovade han förstärkning av polisen i Växjö för framförallt insatser i Araby. Men när nuvarande Inrikesminister Morgan Johansson (S) interpellerades i riksdagen om detta ville han inte kännas vid det löftet. Dagens styrande majoritet i Växjö lovade förra året kraftfulla åtgärder för att minska otryggheten i Araby. Trots samverkansmöten med polisen och tillskott av 2,5 miljoner för bland annat utökade nattvandringar ser vi ingen positiv trend. Talande är att i Växjö kommuns budget för både 2017 och 2018 så nämns inte ens Arabyområdet vid namn. Tomma ord och att stoppa huvudet i sanden ger ingen ökad trygghet i Växjö eller i Sverige.

De etablerade partierna pratar gärna om att polisen bör förstärkas. Men trots ökade anslag så ser vi fallande uppklaringsprocent och en ökad andel grova brott så som skottlossning och våldtäkt.

Det är tydligt att vi behöver en nystart inom säkerhets- och trygghetsområdet i Sverige och i Växjö. Polisen, åklagare, kriminalvård - ja hela rättsstaten behöver tillföras resurser och samordnas och effektiviseras. Växjö kommun måste också göra mycket mer för att få trygghet i Araby och i andra problematiska områden. Vi kan inte acceptera att parallellsamhällen växer fram på det sätt vi har det i dag. Ingen ska inte våga ringa in en skottlossning.

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som bildades som svar på övriga partiers oförmåga att ta ansvar för Sverige. Vi ställer upp i Växjö och Uppvidinge kommun samt i Kronoberg och val till riksdagen. MED går till val på en genomarbetad säkerhets- och trygghetspolitik där vi bland annat vill se:

• Kraftig anslagsförstärkning till hela rättsväsendet.

• En reformerad och stärkt poliskår med minst 50 procent fler poliser. Ledarskapet inom polisen måste i mycket högre grad än i dag skötas av poliser och inte av administrativ personal.

• Nolltolerans mot småbrott och ökat personligt ansvar för cheferna för brottsbekämpning inom respektive geografisk enhet.

• För att öka tryggheten i lokalsamhällen och för att ge kommunerna egna verktyg bör kommunala ordningsvakter kunna få vissa polisiära befogenheter.

• Etablering av särskilda jourdomstolar för snabb hantering av småbrott.

• Mängdrabatten vid flera begångna brott minskas kraftigt.

• Domstolarna måste börja utnyttja de högre delarna av straffskalorna.

• Utvisning ska vara huvudalternativet då utländska medborgare begår allvarligare brott.

• Det organiserade tiggeriet ska bekämpas.

Samtliga åtgärder är fullständigt finansierade, framförallt genom fokusering på statens kärnverksamhet.

Det är nu mindre än 50 dagar kvar till valet. Hur vill du se Sverige, Kronoberg och Växjö utvecklas framöver?

Max Villman, Växjö (MED)

Lotta Dalenius, Växjö (MED)