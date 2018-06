Vattenskotrarna på Helgasjön måste stoppas

Vattenskotrarna på Helgasjön är en plåga. Att de överhuvudtaget inte får användas i sjön, det struntar man fullständigt i. När skoterförarna ändå bryter mot förbudet att använda dem, tycks anarkin bli komplett när man äntrar dessa miljövidriga farkoster.

Insändare

Då struntar man nämligen även i hänsyn till människor som bor och vistas vid sjön och på sjön, sjöfåglar, bullerstörningen, sjövett, kanoter, fiskare, hastighetsbegränsningar, sjölagar och mycket annat.

Förra året skrev en klok insändarskribent att det råder rena rama ”vilda västern” på Helgasjön. I år kan man inte ens finna ord för denna omdömeslösa olagliga buskörning. Till och med minderåriga framför dess krutpaket som kan gå i 110 km/timme. Vansinnigt!

Det är ofattbart att den så kallade ”Gröna kommunen”, Växjö, inte visar något som helst intresse för naturvård och naturvärden, då man överklagar länsstyrelsens beslut om förbud, som innebär hårda påföljder vid skoterfärd i det nya naturreservatet.

Kommunen tycks inte heller veta att det sedan 1993 är förbud i hela sjön. Per Sköldberg (C) har ännu inte förstått skillnaden mellan hur en kanot och en vattenskoter beter sig i sjön. Beklämmande att han inte sätter sig in i hur dessa fungerar i verkligheten. Det målas också upp ett problem som inte finns, nämligen att det inte går att köra mellan de olika vikarna i sjön. Detta har aldrig varit tillåtet, eftersom det är förbud i hela sjön för dessa monster. Så enkelt är det.

Något måste göras för att få stopp på detta skoterofog. När 7-8 egoister sätter igång och kör runt runt, fram och tillbaka och dånar och stör långt in på sena kvällar måste någon ingripa. Länsstyrelse, polis, hälsovårdsmyndighet vem det vara månde, måste agera.

Lagar, regler och förordningar är till för att följas, även för vattenskoterförare.

Anders Bergstrand, Helgasjöfarare sedan 1952