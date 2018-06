Vi tar ställning för barnen

Eva Ballovarre (S) svarar på Elizabeth Peltolas (C), Sonja Emilssons (M) och Dan Bülows (KD) debattartikel den 18 juni om budgeten i Älmhults kommun.

Barnen är vår framtid och det är vårt ansvar att ge dem den bästa möjliga starten i livet. Skolan ska vara högt prioriterad i en kommunal verksamhet och det är den i det budgetförslag som S, V och MP presenterat för Älmhults kommun. Vi vill se höjda resultat och minskade sjukskrivningar och då är en av våra slutsatser att det behövs pengar.

Kommunfullmäktige har beslutat att tillämpa ett resursfördelningssystem som gäller alla verksamheter. Vi tycker att det är viktigt att ha ett sådant system för att kunna underlätta en långsiktig planering – ökar befolkningen så tillförs pengar till nämnderna. Antalet barn och ungdomar har de sista åren ökat mycket och skolan står inför stora utmaningar.

För att få ihop sin budget skär C, M och KD 15 miljoner kronor i utbildningsnämndens tilldelade pengar. Det är fritt fram att både ta bort och lägga till pengar – det är här politiken färgar budgeten. Här finns tydliga skillnader mellan vad höger och vänstersidan i Älmhult vill. S, V och MP har tagit ställning – barnen ska vi inte spara på, de är vår framtid. Här behövs snarare mer resurser. C, M och KD vill ha en central pott på tio miljoner kronor, men om inte skolan vet i början av året hur mycket pengar de har att röra sig med, hur ska de då kunna anställa lärare?

I sin debattartikel skriver C, M och KD om det förslag på ett omvandlingstryck på 3 procent (vilket i pengar innebar 12,7 miljoner för utbildningsnämnden) som våra tjänstepersoner föreslog för att få en budget i balans. En utredning om vad det skulle innebära för nämnderna togs fram i ett tidigt skede. En av slutsatserna var att det innebar färre vuxna i skolan. Vi blev politiskt överens om att detta förslag inte var aktuellt då konsekvenserna skulle bli för stora. Jag tycker det är anmärkningsvärt att när nu C, M och KD lägger fram ett budgetförslag innebär det en minskning med mer än 3 procent av skolans budget utifrån nästa års elevantal, utan att nämna ett ord om hur detta ska genomföras. Så, för C, M och KD är konsekvensbeskrivningen högst relevant.

Jag delar C, M och KD:s mening om att socialnämnden är underkompenserad, vi tillför pengar till ett LSS-boende och till att omvandla en avdelning på särskilt boende till inriktning för personer med demenssjukdom. Till skillnad från oppositionens förslag så förstärker vi även budgeten mer för att bland annat kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen.

Så Elizabeth Peltola, Sonja Emilsson och Dan Bülow, ni säger att jag far med osanning, jag säger att ni drar bort 15 miljoner kronor från de pengar skolan tilldelats enligt fullmäktiges beslut på fördelning, vilket sänder en tydlig signal till mig om era prioriteringar. Vad är det som inte är sant med det?

Eva Ballovarre (S), kommunalråd Älmhult