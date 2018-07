Rakitic slår rekord i finalen

När Ivan Rakitic kliver in i Kroatiens första VM-final i fotboll genom tiderna så är det inte det enda som är historiskt.

Finalen blir, inräknat klubblagssäsongen, hans 71:a match under säsongen. Något som enligt spanska AS blir ett rekord för antal matcher spelade av en spelare, då han slår brassen Willian med en match.

För övrigt har hans Kroatien, rent kvantitativt, spelat väldigt mycket mer fotboll än finalmotståndet Frankrike på sin väg till finalen. Enligt AS har Kroatien behövt spela 679 minuter och 36 sekunder under sin resa från gruppspelet och genom slutspelsträdet, medan Frankrike har spelat nästan exakt hundra minuter färre under mästerskapet.

Bidragande till detta är att kroaterna behövt förlängningar (och två gånger straffläggningar på det) för att ta sig vidare i alla sina utslagsmatcher.

Logiskt nog har dessutom kroaterna sprungit betydligt mer än fransmännen i Ryssland. Totalt har 723,95 kilometer avverkats av de kroatiska spelarna, medan fransmännens totalsumma ligger på 607,5 kilometer.