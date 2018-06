Suárez fixade gruppseger till Uruguay

Den första halvleken av gruppfinalen mellan Uruguay och Ryssland blev helt avgörande. Barcelona-anfallaren Luis Suárez skruvade redan i tionde minuten in en lurig frispark i hörnet som Igor Akinfejev, rysk målvakt, stod och väntade i. Vänsterspringaren Diego Laxalt avfyrade sedan ett skott som via en styrning på Denis Tjersjev letade sig in till 2-0.

Cavanis första VM-mål

Redan där såg det kört ut för Rysslands del, men Igor Smolnikov skulle innan halvtidsvilan se till att sätta spiken i kistan. Högerbacken drog på sig två gula kort - och därmed en utvisning - varefter det aldrig var nära att Ryssland skulle komma tillbaka. I matchens slutminuter fastställde Edinson Cavani resultatet 3-0 med sitt första mål i den här turneringen.

Luis Suárez fick kritik för sin insats i första matchen, mot Egypten, då han brände flera lägen. Nu har 31-åringen revanscherat sig rejält med det matchvinnande målet i de två senaste matcherna.

Uruguay kommer därför att ställas mot tvåan i grupp B i åttondelsfinalen, medan Ryssland får möta ettan i samma grupp.

Dramatisk sista match

I gruppens andra match mellan Saudiarabien och Egypten blev det mer dramatiskt, trots att båda lagen redan var utslagna. Efter att Egyptens anfallsess Mohamed Salah gett sitt lag ledningen lyckades Saudiarabien kvittera efter att ha tilldömts två straffar.

Den första straffen räddades av historiskt gamle målvakten Essam El Hadary (45 år), den andra konverterades av Salman al-Faraj - som därmed gjorde Saudiarabiens första mål i detta VM. Med matchens sista spark tryckte Salem al-Dawsari in 2-1 och Egypten tvingas lämna VM med tre raka förluster.