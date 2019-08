TV: Han tog en paus mitt i Ironman – för att ta micken och rocka loss

Efter att ha simmat nästan 4 kilometer och cyklat 180 gjorde Fredrik Isberg från Alvesta ett stopp i Berga, mitt under marathonet, för att sjunga med i Neil Youngs ”Keep on Rockin' in the Free World”.

– Jag gick helt enkelt fram och frågade om jag fick sjunga med i låten. Det var en välkommen paus. Jag hade lite ont och det var skönt att göra något annat. Jag ska säga att nästa kilometer blev väldigt lätt att springa, säger Fredrik Isberg.

TV: Här kan du se Fredrik Isberg rocka loss:

Det var det lokala rockbandet Love & Hate med kalmarsångerskan Annika Lennartsson i täten som lät Fredrik Isberg greppa micken under lördagen. Över löparens läppar rann sedan en helt annan text än den som erfarna Neil Young-lyssnare är vana vid. ”Rocking in the Free World” förvandlades till ”Running in the Ironman”.

– Det var helt och hållet spontant. Jag har sjungit i rockband förr. I trakterna kring Helsingborg och lite på bröllop och begravningar och sådär, säger Fredrik Isberg.

LÄS MER: Här kan du läsa mer om feststämningen i Berga:

LÄS MER: Så var Ironman Kalmar: