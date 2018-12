Väg 25 avstängd efter trafikolycka

Foto: Mats Holmertz

Enligt uppgifter till SOS Alarm har det inträffat en trafikolycka på väg 25 i höjd med Trekanten, strax väster om Kalmar. Enligt larmet, som kom klockan 14.36, är flera bilar inblandade i olyckan.

Vägen är just nu avstängd och räddningstjänsten leder om trafiken på plats. All trafik mot Kalmar leds via Trekanten. Enligt Trafikverket beräknas vägen öppna klockan 15.45.

Enligt tidningens fotograf på plats ska det röra sig om en personbil som kört in i mitträcket och mejat ner cirka 75–100 meter räcke.

Övriga omständigheter är inledningsvis oklara.

Foto: Mats Holmertz

Texten uppdateras.