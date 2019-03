Andra chansen har börjat i Nyköping

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Andra chansen har kickat i gång med ett funkigt öppningsnummer av Sarah Dawn Finer och Kodjo Akolor som styr skutan själva i kväll.

Det här är Andra chansen. Vi måste liva upp det här lite, sade Finer till publikens jubel.

Under kvällen slåss åtta bidrag om fyra finalplatser i Melodifestivalen.

Programmet inleddes med ett medleynummer där Sarah Dawn Finer och Kodjo Akolor visade upp både sång- och dansfärdigheter.

Bland annat sjöng de delar av Bruno Mars "Uptown funk" och "Get on up" av James Brown.

-Artisterna får det att se lätt ut att dansa och sjunga samtidigt, men det är skitsvårt. Vi blir helt andfådda av numret, sade Kodjo Akolor till TT före showen.

De andra programledarna Marika Carlsson och Eric Saade kommer inte att dyka upp under kvällens program, utan återvänder först till finalen nästa vecka.

-Inte för att jag är van vid att gå direkt till final, men jag kan inte göra Andra chansen, sade Eric Saade i sketchen innan showen började.

En av kvällens förhandsfavoriter är Anna Bergendahl som med låten "Ashes to ashes" fick publikens fulla stöd under fredagens genrep. Kanske är den tidigare vinnaren något hjälpt av att Andra chansen äger rum i hemstaden Nyköping.

-Det känns jättekul att vara här, publiken var fantastisk och jag är så nöjd. Jag har vänner som kommer och tittar, det känns extra roligt, sade hon till TT.

Även bland spelbolagen är det Anna Bergendahl som är favoriten. I Melodifestivalsklubbens publikundersökning är sångerskan i topp, tätt följd av Arvingarna.

TT: Hur skulle det kännas om du förlorade duellen mot Andreas Johnson?

-Helt okej. Jag tycker att han är en väldigt bra musiker och sångare och det är en riktig arenalåt. Jag skulle bli ledsen såklart, för jag vill ju verkligen till final.

Tredje gången gillt

Andreas Johnson å sin sida har tävlat i Andra chansen två gånger tidigare, men det har aldrig gått vägen. Nu vill han ha revansch med låten "Army of us".

-Jag hoppas på tredje gången gillt givetvis. Anna är en tuff motståndare och har en genuint bra skriven låt på alla sätt och vis. Skulle jag inte gå vidare så känns det just nu som att jag har gjort mitt, säger han.

TT: Du hade inte velat återvända till Melodifestivalen?

-Hur många gånger orkar man göra det här? Man får väl kanske pausa ett tag. Men med rätt låt, rätt tillfälle och rätt känsla i kroppen så vet man aldrig.

Rädd för att sjunga

Vid fredagens genrep hördes ivriga barnrop inne i Nyköpings arena som visar att nykomlingen Vlad Reiser har en stor följarskara. Hos spelbolagen har duellmotståndaren Nano lägre odds, men i publikundersökningen placerar sig Reiser trea.

-Det här var mitt bästa framträdande hittills. Det är bara andra gången jag står inför publik och att ha kommit så här långt trots min rädsla för att sjunga, att komma till Andra chansen är väldigt stort för mig, sade han.

TT: Hur har rädslan uppkommit?

-Jag sjöng när jag var barn, inför några tjejer som skrattade åt mig och det fastnade. Det har stannat kvar och jag har haft ångest och känt att jag inte är bra nog för att sjunga inför publik. Men jag tror att du måste möta rädslorna och om du har någon slags spärr som hindrar dig så kan du inte uppnå din fulla potential.

Samtliga vinnare från varje duell går vidare till finalen som hålls på Friends arena i Stockholm den 9 mars.

Ann Edliden/TT

Cecilia Burman/TT