Ännu fler blödiga spår

En mer än lovligt uttråkad Van Morrison spelar i en hangar i Tyskland och slänger in det där berömda citatet ur Dylans ”Idiot wind” som avslutas med ”You’re on the bottom”. Föraktet lyser ur ögonen på irländaren när han spanar ute över den ölstinna publiken i Rockpalast. Nu kommer Dylanboxen ”More blood, more tracks (The bootleg series vol. 14)” med alla versionerna av den berömda låten.

”Idiot wind” är ett av många väldigt starka spår på Dylans första riktigt helgjutna album sedan ”Blonde on blonde” nio år tidigare. Plattan spelades in under några septemberdagar 1974 i samma studio i New York där han spelat in sina tidiga plattor. På sex cd-skivor får vi följa mäster Dylans arbete med plattan. Hur det är? Som att sitta modell för da Vinci eller snegla Shakespeare över axeln när han filar på ”Hamlet”.

Att Dylan fick Nobelpriset var väl det sista riktiga goda som Svenska Akademien gjorde innan den förvandlades till ”Dallas”.

Det här är så häpnadsväckande bra. Från de makalösa akustiska, unplugged–versionerna till förvånansvärt bleka tagningar med bandet. Det startar med en naken "If you see her, say hello”. En märkbart ledsen Dylan sjunger: ”Om du ser henne så säg hej, hon kanske är i Tanger.” Dylan ensam med en gitarr och det är så skört.

Tror att det var det här som fick Lars Winnerbäck att skriva sin bästa låtar, ”Om du lämnade mig nu”.

Tror att det här är den bästa låten om uppbrott. Tror att det här till och med är bättre än versionen som sedan slutligen hamnade på den officiella ”Blood on the tracks”–plattan. Alltså den smått obegripliga omtagningen av låten hemma i Minneapolis med ett gäng lokala musiker. Det är såklart en fantastisk låt, men det som knockar en fullständigt är själva framförandet. Det är så känsligt och samtidigt så mycket power.

”Blood on the tracks” anses vara just en uppbrottsplatta. Det långvariga äktenskapet med Sara Dylan var på upphällningen och avskedet är ett genomgående tema. Den brukar toppa listan över klassiska uppbrottsskivor som Joni Mitchells ”Blue” och Ryan Adams ”Heartbreaker”. Här hemma har såväl Ulf Lundell (”Den vassa eggen”) och Mikael Wiehe (”Sånger från en inställd skilsmässa”) nosat i spåret.

Dylan har såklart en annan syn på saken och har i intervjuer framfört att han var inspirerad av ryssen Anton Chekhovs noveller. En annan viktig influens är målaren Norman Raeben, som han var lärling hos.

Det var Raeben som inspirerade Dylan till den centrala strofen i ”Idiot wind”. Raeben menade att såväl han själv som Dylan var en idiot. Idiot eller ej, jag är i alla fall tacksam för att leva samtidigt som Dylan.

Förresten är lågbudget-versionen av boxen helt ok om man inte vill hala upp 1300 spänn.

”More blood, more tracks (The bootleg series vol. 14)”

– -

Jazzpjatt, popsnörre, syntnisse, rockslusk… Härliga etiketter. Men favoriten är kulturtant. Tänkte jag skulle hylla henne. Jag skriver med värme i bläcket. Så var inte orolig.

Jag har nu bott och verkat i Växjö i drygt ett år. Och jag har noterat hur ofta den där kulturtanten kommer på tal. Har haft många och långa samtal med henne och hennes syrror under året.

Trodde nästan det var ett VXO–fenomen. Men det dementerar kollegorna på redaktionen bestämt.

Sedan råkar jag hamna framför ett avsnitt av nya spänningsserien ”STHLM rekviem” på Cmore/TV4. Och där naglar man fast kulturtanten just geografiskt.

Den gravida kvinnan vill att maken följer med på en tjänsteresa.

– Men jag har ju konsert i Växjö, stönar han frustrerat.

Varpå hon svarar:

– Så du väljer kulturtanterna i Växjö framför ditt barn, säger hon uppfordrande.

Kanske är det kategoriskt, rent av schablonmässigt. Men ganska kul.

The original kulturtant är från Växjö?

Ja det är frågan.

Jag har noterat att de i alla fall är många.

Min morsa är 86 och bor i Norrköping. Hon är en kulturtant. Springer på konserter trots att inte alltid fysiken alltid hänger med. Och intensivpluggar i diverse kulturcirklar.

Jag frågar hur många som är kvinnor i det där kretsarna.

– Kanske 70 procent, svarar hon.

I Växjö är det ännu fler. Men när kollega Marie kommer tillbaks från bokfrossa med Mikael Niemi är kulturtanterna fler. Och på Bokens dag var det mest kvinnor som kom. Jag babblade lite med en del av dem och de är helt otroliga i sitt engagemang.

Norrköping–Växjö: 0-2.

Länge leve kulturtanten.