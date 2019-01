Det tar en dåre att vara ren...

Fakta

Fanns med på debutalbumet ”We are the Ark” utgivet den 25 september 2000. Albumet toppade den svenska albumlistan och den första singeln, "It Takes a Fool to Remain Sane" vann en grammis för årets låt år 2000. Låten blev 2000 års allra största hit på Trackslistan i radions P3.