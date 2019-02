Favoriten gick direkt till final

Storfavoriten Jon Henrik Fjällgren är den första artisten som går direkt till final i årets andra deltävling av Melodifestivalen.

När publiken sagt sitt så var det fem artister som tävlade om två finalplatser samt två ytterligare platser i Andra chansen. Dessa var Jon Henrik Fjällgren, Dolly Style, Lina Hedlund, Martin Stenmarck och Rebecka Karlsson.

Och den som knep den första direktplatsen till finalen i Stockholm var Jon Henrik Fjällgren med låten "Norrsken".

Det räckte däremot inte ända fram för The Lovers of Valdaro med "Somebody wants" och Omar Rudberg med "Om om och om igen". Artisterna åkte ut redan i den första sållningen.

Den tredje deltävlingen av Melodifestivalen inleddes av en hyllning av Ted Gärdestad. Programledaren Eric Saade sjöng ett medley av låtarna "Oh vilken härlig dag”, ”Rockin ’n’ Reeling” och ”Satellit”. Just "Satellit" var låten som Ted Gärdestad vann Melodifestivalen med för 40 år sedan.

På scen syntes Marika Carlsson, Eric Saade och Kodjo Akolor. Sarah Dawn Finer surnade till i en inledande sketch och stannade i husbilen.

– Ni kör programmet helt själva. Flyg fritt, sade Sarah Dawn Finer.

Jon Henrik Fjällgren var storfavorit inför kvällens deltävling, enligt spelbolagen. Han har sedan tidigare både en andra- och en tredjeplats i musiktävlingen på sin meritlista och trodde starkt på sin egen låt.

– Jag tycker jättemycket om låten, och att få sjunga den inför publik är en så fin möjlighet. Det är extra roligt när man får den här responsen och positiviteten, sade han inför tävlingen.

Enligt Melodifestivalklubbens undersökning efter det första publika genrepet toppade däremot Dolly Style listan med 144 röster, bara en mer än Jon Henrik Fjällgren. Sammanlagt har 543 personer röstat i undersökningen.

– Vi vill sprida glädje och kärlek. I kväll sjunger vi för alla men framför allt för de som känner sig utanför och behöver gemenskap. Vi är så taggade, sade Dolly Style i en förinspelad film, innan de framförde sitt bidrag.

En annan person som har tippats gå långt i tävlingen enligt oddsmakarna är Rebecka Karlsson, som tidigare har kommit tvåa i "Idol" 2016.

– Det är galet nervöst, man känner sig lite pressad. Shit, nu måste jag leverera. Därför blir jag lite besviken på mig själv om jag sjunger en enda sur ton, sade hon innan tävlingen.

