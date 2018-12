Från oss till er alla... lite lalla la...

Spelades det bättre jullåtar på Bing Crosby tid? Skulle tro det med tanke på att det är samma gamla sånger som vevas jul ut och jul in. Inte mycket nytt under granen där inte. Fast vi hoppas på bättring.

Foto: Promo

Och hur mycket har Kronoberg att säga till om i matchen om jullåtarna? Faktum är att Mona G kanske är den första Växjöbo som spelat in en jullåt som faktiskt spelas i varuhus och i etern. Hennes insjungning av ”Bella Notte” är en raket på Spotify.

Annars ser årets lista ut så här, alltså så som den brukar. Och butiksanställda knutna till Handels håller för öronen...

Topp 5 utländska jullåtar i Sverige (Stim):

1 Mariah Carey: All I want for christmas is you

2 Band Aid: Do they know it's christmas?

3 Wham!: Last christmas

4 Bing Crosby: White christmas

5 Michael Bublé med flera: Winter wonderland

Topp 5 svenska jullåtar (Stim):

1 Triad: Tänd ett ljus

2 Adolphson & Falk: Mer jul

3 Tommy Körberg med flera: Jul, jul, strålande jul

4 ABBA: Happy New Year

5 Sonja Aldén med flera: Välkommen hem

Jag har såklart gjort en egen lista. Vem gör inte det? Lika mycket en tradition numera som någonsin pepparkaksbaket och julklappsrimmandet. Där är det lite fokus på att lyfta fram bra julmusik, som kanske inte spelats sönder och samman. Dig it!

1 Darlene Love: White christmas

2 Booker T& the MG’s: Jingle Bells

3 Beach Boys: Little saint Nick

4 Bruce Springsteen: Santa Claus is comin’ to town

5 Tom Petty & the Heartbreakers: Christmas all over again

6 Ramones: Merry christmas (I don’t want fight tonight)

7 Bob Dylan: Must be Santa

8 Nick Lowe: Christmas at the airport

9 Los Lonely Boys: Feliz Navidad

10 Kinks: Father christmas

Album då? Spectors klassiska LP är kanske det enda man behöver. Men det finns två andra skivor som alltid dammas av så här i jultid. ”New Orleans christmas” köpt av Stefan Jacobson på Pet Sounds för en herrans massa år sedan och ”Rebel music” inhandlad av Lennart Persson på Musik & konst. Den ena finns på CD och den andra enbart på vinyl.. Happy hunting, som skivnasarna säger.

***

Slår mig att jag gillar julmusik i största allmänhet och ”Feliz navidad” i synnerhet. Särskilt om det är den där osannolika Elvis–kopian från Mexiko, El Vez. Rena rama punkröjet. Påminner mig om min första julfest på jobbet där den vanligtvis försynte truckföraren var lite tipsy och ramlade in i julgranen under chefens tal…

***

Bästa svenska är utan konkurrens ”Rolf ren” med Torsson.

***

Texas Tornados ”Rudolph the red–nosed reindeer” går också bra. Påminner mig om en gammal historia då Doug Sahm var på besök i Sverige och bjöds på renstek. Han tokvägrade: ”Skulle inte kunna se tomten i ögonen efter en sådan middag”. Obetalbart.

***

Nya låtar då? Det formligen rasar in julmusik. Till och med Gud är med på noterna, alltså Eric ”Slowhand” Clapton löder så att julgrannen tar fyr i ”Happy xmas”. Vad ni än gör så hoppa för över discoversionen av ”Jingle bells”. Däremot är ”For love on christmas day” en framtida julgrisplågare.

https://www.youtube.com/watch?v=R7iKUCWTNWc

***

Rodney Crowell blandar också in saffran och kryddnejlikor i smeten. Nya ”Christmas in New York” är len som varm glögg och ”When the fat guy tries the chimney on for size” är högtidens bästa titel… och Mavericks är liksom bara Mavericks och det är ju inte så lite det heller. Lyssna på ”Hey! Merry christmas!”. Fast med säkerhetsbjällror i doppet.

***

Men ni har inte hört den bästa nyheten ännu? Plattskrället som Aidan Moffat (Arab straps) gjort med RM Hubbert som är en legendar på Glasgows DIY–scen (han har till exempel lirat i band med gitarristen i Franz Ferdinand). Men det här är allt annat än indie och Pixies som de växte upp med. ”Ghost stories for christmas” är socialrealistiska reportage från generationen som växte upp med ”Doctor Who” på tv och med Muds sorgliga ”Lonely at christmas” i jukeboxen. Bonus en sagolik cover på ”Yazoos ”Only you”.

***

God julmusik på er, vänner!