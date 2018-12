Från sanning till handling med Al Gore

Foto: Eric Risberg

I helgen inleds nästa stora klimatmöte, i Katowice i Polen. Många kommer att följa förhandlingarna med spänning. En av talarna är Al Gore, USA:s förre vicepresident, som har varit en av de starkaste krafterna när det gäller att slå larm om klimatet. Frilansskribenten Kjell Andersson berättar mer om Al Gores kamp,

Vad ska vi svara, om våra barn i en värld av ökande klimatkaos ropar till oss i vrede och förtvivlan: Varför varnade ni oss inte? Hörde ni inte vad vetenskapen sa? Hörde ni inte vad Moder Jord skrek åt er?

Det behöver inte bli så. Vi kan kanske fortfarande undvika de värsta följderna av klimatuppvärmningen. Men tiden är kort. Detta är budskapet i klimatkämpen Al Gores senaste bok och film som kom förra året.

År 2006 gav Al Gore ut boken och filmen "En obekväm sanning" (An inconvenient truth). Filmen blev en succé. Nästa år vann den en Oscar för bästa dokumentärfilm. Al Gore varnade där för att jordens stigande temperatur kan betyda slutet för den mänskliga civilisationen. Men han pekade också ut vägen framåt till en värld utan fossila bränslen (olja, kol, gas) med solenergi och vind som främsta energikällor.

2007 fick Al Gore för sin klimatupplysning dela Nobels fredspris med FN:s klimatpanel IPCC.

Sedan dess har mycket hänt. Förra året kom en uppföljande bok och film: "An inconvenient sequel: truth to power" (ung. En obekväm uppföljare: Från sanning till handling).

Först summerar boken det aktuella klimatläget i världen i starka bilder, diagram och texter. "Varje kväll är tv-nyheterna som en vandring genom Uppenbarelseboken." Därefter kommer detaljerade råd om vad du och jag kan göra. Minska vår egen klimatpåverkan, upplysa, påverka myndigheter och politiker, använda valsedeln. Här och där i boken får vi möta "klimatledare" utbildade av Al Gore som berättar om vad de gör i sina olika länder och yrken. Vi står nära en energirevolution.

Filmen för oss från Grönlands snabbt smältande glaciärer ut över världen till det allt varmare klimatets uttryck i enorma skogsbränder, våldsam nederbörd ("regnbomber"), översvämningar, torka.

Filmen hade premiär i Sverige 17 november 2017. Den kan köpas som dvd (vilket jag gjorde och såg på datorn).

Mellan dessa två böcker kom 2009 boken "Our choice" (Vårt val) där alla de mest effektiva lösningarna på problemet är samlade. Boken vill avpolitisera frågan så mycket som möjligt och inspirera läsarna att handla.

En underhållare på amerikansk TV som citeras i boken sade: "Du vet att det är sant det där om klimatuppvärmningen, om det varmaste året hittills är det år du lever i nu." Och faktiskt, säger Al Gore (2017): 14 av de 15 varmaste åren som någonsin uppmätts har varit sedan 2001.

Vi får följa Al Gore från det olyckliga presidentvalet 2001, när USA:s högsta domstol beslöt att avbryta rösträkningen i Florida och ge George W. Bush segern över Al Gore med bara några hundra röster. Han kommenterar valutgången så här: "Jag hade en detaljerad plan för mitt liv. Men det visade sig att livet hade en annan plan för mig." Och så gav han sig ut i kampen för världens övergång till förnybar energi. Efter hand blev han varse hur starkt och hänsynslöst motståndet från kol- och oljeindustrin och olika dimspridare beväpnade med floder av pengar och försåtliga argument är. Deras taktik är delvis inspirerad av reklamen för tobak några årtionden tidigare.

Donald Trump blev vald till president i USA och omgav sig med ett kabinett som hade starka band till kol och olja.

Vid Parisöverenskommelsen sent i november 2015 enades världens 195 länder om att så snart som möjligt under andra halvan av 2000-talet ha övergått till fossilfri energi. Men det första stora bakslaget för världen kom snabbt. Donald Trump blev vald till president i USA och omgav sig med ett kabinett som hade starka band till kol och olja.

Al Gore tar i sin ensamhet del av de dystra nyheterna, och vi får vara med om en av filmens eftertänksamt tillbakablickande stunder som för oss närmare honom som människa: "Under alla år jag har engagerat mig i den här kampen, har det kommit många bakslag. Här är ett till... Med alla dessa nya hot har det aldrig funnits en viktigare tid att tid att tala "truth to power".

Men vad är "truth to power"? Man förstår det kanske bäst i avsnittet om den tropiska cyklonen Haiyan som drog in över Filippinerna 11 november 2013. Under sin färd över Stilla havet fick cyklonen ett enormt extra energitillskott, eftersom havsvattnet var tre grader varmare än normalt. Haiyan blev den starkaste och mest destruktiva tropiska orkan som någonsin nått land. I staden Tacloban och områdena omkring blev fyra miljoner människor klimatflyktingar. Tusentals omkom. I åratal hade klimatforskarna varnat för att detta kunde hända.

Då organiserade Al Gore en klimatutbildning på Filippinerna för att möta människor där ansikte mot ansikte så att deras djupt smärtsamma erfarenhet skulle kunna leda till handling – påverka politiker och myndigheter, förändra attityder.

Verklig kunskap ger också en förmåga att förändra. "Jag vet inget annat sätt", säger han.

"Var och en av oss har på sitt eget sätt både en skyldighet och en viss förmåga att inse vad som troligen är sant eller inte. Och om du lägger ner tillräcklig möda på att finna den bästa tillgängliga sanningen, så kan du känna om du har nått fram. Detta är inte arrogans, det är en något som jag tror att var och en känner väl igen. Jag har hållit på med detta tillräckligt länge för att känna mycket djupt vad som är rätt. Jag tvivlar inte på det."

Rörelsen började 2006 i Al Gores lada hemma på farmen i Tennessee.

Detta är grundidén i Al Gores klimatrörelse, Climate reality. Det är också namnet på en sång i filmen framförd av det amerikanska poprockbandet Onerepublic och skriven av Ryan Tedder och T Bone Burnett.

Rörelsen började 2006 i Al Gores lada hemma på farmen i Tennessee. 50 personer fick öva sig på att använda hans diabildserie och berätta för andra om klimatkrisen och hur man löser den. Detta är nu ett internationellt projekt. Varje år tränas tusentals personer i program som varar i flera dagar. Nu finns 12 000 engagerade människor som för ut budskapet och organiserar vänner, grannar och samhällen för klimatlösningar i 136 olika länder.

Denna mun- mot munmetod är klassisk och effektiv. Så spreds kristendomen en gång över världen från en ringa början i en avkrok av det romerska imperiet. Så har andra budskap spritts genom tiderna.

Kampen för allas vår framtid har kostat Al Gore mycket personligen. Under hans politiska karriär fram till presidentvalet 2001 var Al och hans fru Tipper oskiljaktiga. "Med sina fyra barn och sitt konventionella utseende var de den personifierade amerikanska familjen", säger historikern Clive Webb till den brittiska tidningen The Guardian. Tillsammans skrev de också en bok om familjen och dess betydelse. Men när Al Gore gav sig in på sin klimatkamp och ständigt var på resa i världen, kom han och Tipper allt mer att leva i skilda världar. Några veckor efter att de firat 40 års äktenskap med släkt och vänner 2010, meddelade de i ett pressmeddelande och de "efter långt och noggrant övervägande" skulle skiljas.

En mycket dramatisk del av filmen handlar om FN:s klimatkonferens i Paris i november 2015. Det visade sig att främsta hindret för att nå en överenskommelse var Indien. Premiärminister Narendra Modi förklarade helt frankt inför de samlade världsledarna att 300 miljoner människor som saknar el måste gå före att Indien skriver på överenskommelsen. Indien behöver fossila bränslen: "Allt annat vore omoraliskt."

Indien planerade att bygga 400 "smutsiga" kolkraftverk, vilket skulle ha omintetgjort de andra ländernas ansträngningar. Ordföranden för FN:s klimatorgan UNFCCC, Christiana Figueres, som utbildat sig till klimatledare hos Al Gore, bad honom om hjälp. På något dygn tas många kontakter på högsta nivå. Samtidigt drabbades Indien av våldsamma klimatrelaterade regn med svåra översvämningar som följd, bland annat i Chennai (tidigare Madras) i sydöstra Indien med 8,7 miljoner invånare i storstadsområdet. Indien rustades med teknologi och ett jättelån för att ta språnget till solenergi. Att se det leende som steg i ordföranden, den franske utrikesministern Laurent Fabius ansikte, när Indiens miljöminister tillkännagav att landet accepterar erbjudandet, är underbart. Han lyfter sin lilla gröna klubba och slår den i bordet. Folk står upp i den väldiga salen och jublar, tårar strömmar.

Kampen för en dräglig framtid fortsätter. Parisöverenskommelsen ger en start men är inte tillräcklig. Med tiden ska kraven stramas upp, så att världen i bästa fall kan stanna under 2 graders uppvärmning. 3–4 grader varmare eller mer vore en katastrof för mänskligheten.

När Trump som väntat ville dra USA ut ur Parisöverenskommelsen, fruktade många att andra länder skulle följa efter. Men vid FN:s klimatkonferens i Bonn i november 2017 visade det sig att USA stod isolerat. Världens länder ville hålla fast vid Parisöverenskommelsen och hoppet om framtiden.