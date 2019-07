Gyllene Tider ställer in i Kalmar och Ronneby

Foto: Magnus Roudén

Gyllene Tiders konsert på Fredriksskans i Kalmar den 20 juli ställs in på grund av att Per Gessle har fått influensa.

Cirka 15 000 biljetter var sålda.

Gyllene Tider är ute på sin avskedsturné och skulle spela i Ronneby i kväll, den 19 juli, och i Kalmar i morgon, den 20 juli. Men då Per Gessle fått influensa ställs de båda konserterna in. Beskedet kom från Live Nation på fredagseftermiddagen.

”Under Per Gessles 40 år på scen i oräkneliga konserter har han spelat med diskbråck, ryggskott, matförgiftning med mera. Endast två gånger (!) tidigare har han ställt in då han tappat rösten. Med hög feber och influensa blev det tyvärr omöjligt att genomföra helgens två konserter och Per är givetvis förkrossad över detta men hoppas att få möta publiken i Ronneby och Kalmar på nya datum. Vi beklagar detta och hoppas Per tillfrisknar snabbt.”, skriver Live Nation i ett pressmeddelande.

Enligt bolaget Paraply Produktion, som arrangerar konserterna, var konserten i Kalmar snudd på slutsåld, vilket innebär att cirka 15 000 biljetter har sålts.

Nya datum för konserterna blir 5 augusti i Kalmar och 6 augusti i Ronneby.

Köpta biljetter är giltiga till de nya datumen. Om du inte har möjlighet att gå så går det bra att återlösa dina biljetter via den auktoriserade återförsäljaren Ticketmaster senast 28 juli, skriver Live Nation.