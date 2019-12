Ku Klux Klan hotar och hatar i briljant ny polisroman

”Thomas Mullens ”Darktown” var en av förra årets bästa polisromaner. Uppföljaren ”Vit eld” är återigen en briljant roman”, skriver recensenten Per-Axel Svensson.

Vit eld Polisroman Författare: Thomas Mullen Översättning: Annika Sundberg Förlag: Historiska Media

Thomas Mullens ”Darktown” var sannolikt en av förra årets bästa polisromaner - åtminstone hade jag den på min topp 3, 2018.

Romanen utspelade sig 1948 i Atlanta och vi fick följa stadens första svarta polismän under deras trevande yrkesstart i ett kraftigt segregerat USA. Bland annat fick huvudpersonerna Boggs och Smith – och deras svarta kollegor – enbart patrullera det svarta området Darktown och, nota bene: under inga som helst omständigheter gripa en vit!

I ”Vit eld” är vi framflyttade till 1950 och inget väsentligt har i grunden förändrats till det bättre. Snarare tvärtom. Rasmotsättningarna har under de två år som förflutit snarare förstärkts i och med att svarta familjer har börjat flytta in i tidigare helvita kvarter. Under ledning av Ku Klux Klan accelererar det vita hatet och initiala hatbrev i de svartas brevlådor löper vidare i tegelstenar genom fönsterrutorna, nedbrända hus och till slut, det oundvikliga mördandet!

Gradvis avtäcks ett till synes outsläckligt rashat i denna, återigen briljanta, Mullen-bok och spänningen stegras ytterligare när även Boggs och Smiths familjer förs in i hotbilden. Den irrationalitet som vilar över denna moderna tragedi spiller även över på de båda polismännens sätt att handla och tänka på och de gör saker som sår split i ett annars solitt kompanjonskap.

När vi lämnar de båda protagonisterna på bokens sista sidor är det en inte alltför vild gissning att Mullens vinkel i uppföljaren – för den kommer! – inte minst blir att försöka reparera den relation som gick förlorad i detta ödesdrama.