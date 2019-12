Marie Magnusson: Åsa brinner för sanningen

Känner ni igen kvinnan på bilden här intill? Om inte kan jag upplysa att hon heter Åsa Wikforss och ska snart tillträda i Svenska Akademien. Hon är forskare i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och brinner för sanningen.

Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Nu ska inte mindre än 110 000 gymnasieelever få Åsa Wikforss populärvetenskapliga bok "Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender". Men det hänger på att deras lärare beställer dem tillsammans med den tillhörande lärarhandledningen.

Bakom satsningen står Fri tanke förlag som förre Abba-medlemmen Björn Ulvaeus var med och grundade. Det blir som en julklapp, en julklapp som behövs för unga i dessa tider när fake news har blivit ett begrepp och källkritiken får stå tillbaka.

– Vi hoppas att boken ska hjälpa eleverna att stå emot lavinen av konspirationsteorier och dumhet, säger Björn Ulvaeus i en intervju till TT.

Han beskriver Åsa Wikforss som en oförtröttlig kämpe mot kunskapsresistens och fördummande. Snart gör Åsa sitt inträde bland de aderton. Åsas stol blir nummer sju, som nyligen bortgångna Sara Danius hade.

Åsa Wikforss säger i samma TT-artikel att satsningen är en fantastisk överraskning och hon menar att skolan har en central roll i att stärka motståndskraften mot desinformation och de polariserande krafterna i samhället.

– Jag hoppas att boken kan hjälpa eleverna att förstå vad som pågår och förstå hur våra sårbarheter systematiskt utnyttjas. Att dels få den här kunskapen om kunskap som jag ger, dels att få olika redskap för att vässa tänkandet, det tror jag kan utgöra ett visst skydd.

Ett bra initiativ alltså. Men samtidigt är det ju galet att det behövs. Vad är det för tider vi lever i egentligen? Nu får vi verkligen hoppas att ungdomarna läser och tar till sig av boken.

Björn af Kleen, Dagens Nyheters korrespondent i USA, är veckans gäst i litteraturpodden ”Bokstavligt talat”, som jag spelar in här på Smålandspostens redaktion. Jag haffade Björn när han var på besök i Växjö för några veckor sedan. Det blev ett intressant möte om amerikansk politik, Trump, hur politiska vindar kan svänga så otroligt snabbt nu för tiden och vad Björn hittar på där i Washington DC när han vill koppla av från bruset och jobbet.

Nu finns podden ”där poddar finns”, både på Itunes och Spotify. Mycket glädjande tycker jag, och nu är det ett helt år sedan ”Bokstavligt talat” hade premiär. Många roliga och intressanta gäster har jag fått möta, en del mer kända, andra mindre. Från Agneta Sjödin till Håkan Nesser via Karin Smirnoff, Ina Lagerwall och Olle Larsson.

Ett lyckat inslag är när bibliotekarierna Sofie Petersson och Karin Sahlin Häll dyker upp med läsvärda böcker under armarna. Snart kommer de tillbaka för att spela in ett nytt avsnitt med boktips, inte minst nu inför jul. Kanske behöver du ett sistaminutentips på en bra bok till en släkting? Kanske vill du ha något spännande själv att läsa under julledigheten? Vänta och se. Men först avsnittet med Björn af Kleen. Du lyssnar väl?