Marie Magnusson: Böcker jag ska läsa i sommar

Tiden går och det är äntligen dags för en längre semester. Oj vad jag ska läsa. Jag ska inte göra någonting annat. Ligga på sängen, i soffan, på stranden, i hängmattan, under stjärnorna. You name it. Allt annat går bort.

Foto: Kajsa Göransson

Det här med tråkiga hushållsbestyr som städ, plock, tvätt och tvångsmässig matlagning. Vad är väl det? Nej nu ska det läsas! Som tur är ska jag åka bort ett tag och gör man det så slipper man alla måsten där hemma.

Jag läser ”Vi for upp med mor” av Karin Smirnoff, alltså uppföljaren till succén ”Jag for ner till bror”. Eftersom det råkar bli hemskt sent om kvällarna och klockan drar i gång 06 har jag inte hunnit läsa mer än ett par kapitel per kväll, vilket gör att det är svårt att riktigt komma in i boken. Men nu ska det bli annat av.

Jag lyssnar på ”Döden klär i Domino” av lokala Marie Bengts från Risinge. Pusseldeckare som utspelar sig i 1950-talets Stockholm. Kul grepp tycker jag.

Sen då? Jodå, jag har många böcker på gång förstås. En bok som jag plockar med mig är ”Allt jag inte kan säga” av Emilie Pine. En debut utan dess lika sägs det. Min kollega Sune i Kristianstad skrev lyriskt på Instagram: ”Vad ska jag läsa? tänkte jag och valde denna irländska novellsamling. Bästa valet, skulle det visa sig: Grymt bra, lärorik, nära, omskakande. Årets bok.” Sedan tillade han: ”Övertygande stilist om ämnen som angår och griper tag. Familjen. Kroppen. Könen. Ojämlikheten. Rädslorna.”

För övrigt är det inte bara Sune som älskar ”Allt jag inte kan säga”. Jag ser hyllningar poppa upp lite varstans. Så läs du med.

En annan bok som jag är otroligt nyfiken på är ”Testamente” av Nina Wähä. En roman som inte liknar något annat. Första meningen: ”Det här är inget annat än en mordhistoria. Eller jo, för all del, det är mycket annat än bara det.”

Vi möter gravida Annie som motvilligt åker hem till platsen där hon växte upp. Bondgården ligger i Tornedalen, men ingen blir glad över att se henne. För det här är familjen som bär en stor hemlighet som ständigt hänger över dem. Mor, far och tolv barn som aldrig kommit överens. En familjeroman som inte liknar något annat som sagt.

En annan bok som kom ut i våras är fransmannen Michel Bussis ”Svarta näckrosor” som verkar vara helt oemotståndlig. Utspelar sig i den charmiga byn Giverny, ni vet där Monet målade sina berömda näckrosor. När en man hittas död nära den vackra trädgården visar byn upp en mörkare sida. Tre kvinnor visar sig på olika sätt vara involverade i hans död. En ung konstnärligt lovande flicka, en tjusig byskolelärare och en gammal änka som huserar i den gamla kvarnen. Alla tre bär på en hemlighet och alla söker de efter en väg ut.

Tror ni jag hinner fler? Håll tummarna, jag ska ju lyssna också. Andra planer är ”Agathe” av Anne Cathrine Bomann, ”Tvilling” av Inger Alfvén, ”I oxögat” av Ida Andersen, ”Sen frost” av våra lokala Danielsson/Voosen. Plus några till då.

Semester för denna krönika nu då. Vi ses i augusti!