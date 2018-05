Marie Magnusson: Böcker som skriker: ”läs mig”

Inför sommaren satsar en hel del tidskrifter på att ge sina läsare lite extra sommarläsning gratis. Rätt som det är sitter man där med ett gäng pocketböcker man inte har bett om.

Jag är bra på tidningar. Tidskrifter. Magasin. You name it. Jag är bra på att gå på erbjudanden som ger en fina kaffemuggar, märkeshanddukar, doftljus, lyxiga tvålar och body lotions. Sånt är fint. Jag älskar glassiga magasin. Nu har jag nog sju, åtta prenumerationer i gång. SANT! Men lugn, de kommer inte så ofta. Och de tar slut.

Inför Kristi Himmelfärdshelgen nyligen höll jag på att gå upp i limningen på grund av att alla magasin var slutlästa sedan länge och nu fanns bara ett avgrundsdjupt hål av tomhet. Varför kom det inga tidningar just då när det lämpade sig som bäst och jag hade hängmattetid liksom? Nog för att jag har böcker att lyssna på och läsa, de tar ju aldrig slut, men ett magasin är aldrig fel att bläddra i.

Sedan kom de allihop nästan på en gång. Nåja, men i alla fall tre, fyra ligger hemma och väntar nu. Det verkar som att alla har utgivning ungefär samtidigt, vilket jag tycker är knäppt. Jag vill ha dem utportionerade i lämplig takt. Ha lagom mycket att läsa. Helst skulle jag kunna trycka på en knapp och be om ett nytt nummer av Damernas Värld när JAG behöver. Eller Lantliv. Eller Café.

Nåväl. I-landsproblem utan dess like. I förra veckan dök en inredningstidning upp med en bok i plastomslaget:

”Det lilla bageriet på strandpromenaden” av Jenny Colgan. Så heter den. Vem har sagt att jag skulle vilja läsa just den? Kunde man inte få välja titel själv, välja bland fem titlar eller så? Eller ska jag bara vara tacksam? Jag vet att författaren är jättepopulär. Jenny Colgan från Skottland har enligt förlaget, sålt mer än 400 000 böcker bara i Sverige. Idag bor hon i ett slott norr om Edinburgh med man, tre barn och hund. Säkert stenrik på sina feelgoodromaner. Hon har skrivit ett tjugotal och i Sverige är hon mest känd för de som handlar om Polly och det där lilla bageriet. Ska jag ge boken en chans? Vet inte. Är det ”waste of time”? Kan hända.

Jag finner ett motstånd. Får väl ge bort boken annars. Jämte mig här på redaktionen ligger en av Jenny Colgans andra böcker. Den är gul, tjock och helt ny och heter ”Sommar på den lilla ön i havet”. Den skriker: Läs mig, jag är charmerande, underhållande och mysig!

Häpp. I stället lyssnar jag just nu på en fransk roman som heter ”Vaggvisa”, skriven av marockansk-franska Leila Slimani. Det är allt annat än feelgood. Ruskigt obehagligt om barnflicka som har ihjäl två små barn. Lite blod och spänning skadar inte.

Så läser jag nya tegelstenen av Ulf Lundell. ”Vardagar”. Vilket bra namn. Betraktelser, ingen direkt handling. Rätt avslappnat med en del svärta. Stundtals tankeväckande.

Också värt att nämna: