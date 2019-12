Marie Magnusson: Gretas unika inverkan

Den unga klimataktivisten Greta Thunberg, 16, har gjort det igen. Vadå undrar ni. Jo, hon prisas än en gång. Den brittiska bokhandelskedjan Waterstones ger henne det egeninstiftade priset Author of the year.

Foto: Melissa Renwick

Waterstones, som är Storbritanniens största bokhandelskedja, har instiftat ett nytt pris, Author of the year. Först ut att få priset är Greta Thunberg, vår svenska stolthet som kämpar för en hållbar framtid på den här planeten. Hon får det för boken "No one is too small to make a difference", och den innehåller hennes samlade tal. Själva titeln kommer från talet hon höll under FN:s klimatkonferens i Katowice i Polen.

Boken har legat på Waterstones topplista sedan den gavs ut tidigare i år och enligt kedjan får Greta Thunberg priset för att hennes ord har haft en unik inverkan på en hel värld. Det ni! Nu ger Waterstones dessutom ut en specialupplaga av boken.

Det är bara att lyfta på hatten för Greta. Vilken kämpe hon är. Ingen är för liten för att göra skillnad. Sant. Fortsätt med ditt engagemang, Greta! Strunta i alla negativa röster som vill trycka ner dig och förminska dig!

Nästa vecka är det dags för ”Folkets hörna- Work in progress” vid brasan på stadsbiblioteket. Finfina samtal om text och skrivande utlovas. Planen är att författarna och skrivpedagogerna Therése Granwald och Johan Blomgren ska samtala med författaren Cecilia Davidsson (från Tolg) och två ännu inte utgivna författare, Mija Åhlander från Ljungby och Stina Tobiasson från Kalvsvik. Publiken får möta författare och deras texter och författarna får tillfälle att diskutera sina texter, innan de är klara. Kul koncept tycker jag!

Det har ju varit Augustgala i huvudstaden. Oskar Kroon vann som bekant i kategorin Årets barn- och ungdomsbok för ”Vänta på vind”.

Det är stort. Otroligt stort. Augustpriset är det största man kan få i det här landet efter Nobelpriset. Sympatiske och ödmjuke Oskar, han bakar och skriver, om vartannat. Tänk att ”Vänta på vind”, som han stundtals haft sådana jobbiga stunder med, skulle bli en Augustprisvinnare!

Jag visste ju att ”Ålevangeliet: berättelsen om världens mest gåtfulla fisk” av Patrik Svensson skulle vinna i klassen Årets svenska fackbok. Men samtidigt synd att inte Anna-Karin Palm blev prisad för sin fantastiska biografi över Selma Lagerlöf, ”Jag vill sätta världen i rörelse”. Jag menar, här gör Palm ett oerhört gediget arbete men något pris blir det inte på grund av ålen. Något snöpligt. Tänk om båda kunde fått priset!

Marit Kaplas ”Osebol” som ju vann Augustpriset för årets skönlitterära bok har hamnat mellan stolarna hos mig. Ingen koll.

Boken bygger på intervjuer med i stort sett alla vuxna invånare i Kaplas uppväxtby Osebol vid Klarälven i norra Värmland. Intervjuerna har kokats ned till lyriska vittnesmål. "Boken blir till ett slags prisma som kastar nytt ljus på livet. Det är färgsprakande, levande och lämnar ingen läsare oberörd”, står det att läsa på det lilla förlagets hemsida.