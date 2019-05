Marie Magnusson: Vissa är produktiva som få

Författaren Denise Rudberg, hon som ofta skriver i genren ”Elegant crime”, är oerhört produktiv. Häromdagen dök hennes andra bok bara i år upp här på redaktionen. Man hänger knappt med i svängarna.

Foto: Anna-Lena Ahlström

Ni som var på Bokens dag på Växjö teater i höstas minns kanske att Denise Rudberg var en av de sex författargästerna. Hon pratade om sin nya roman, ”Åtta steg bakom”, den åttonde delen i serien om förundersökningsledaren Marianne Jidhoff. Rudberg är en mästare på att ta med oss vanliga dödliga bakom överklassens välpolerade fasader på Östermalm och Djurgården i Stockholm.

En annan serie som hon har jobbat med de senaste åren är ”Sthlmqueens” om vänskap som består när allt annat brister. I mars kom ”Sviten” som hon skrivit tillsammans med Mikaela Bley, boken är baserad på radioföljetongen i P3 med samma namn.

Och nu sitter jag här med ännu en färsk bok signerad Denise Rudberg, ”Det första chiffret”. Här går hon överraskande tillbaka i tiden, till krigsåret 1940. Spelplanen är återigen Stockholm där tre kvinnor förenas, utvalda av regeringen för att genom signalspaning knäcka tyskarnas kod. Det är Signe som flyttar från landsbygden till storstaden, Elisabeth som säger upp sig från jobbet under dramatiska omständigheter och så Iris som flyr från Estland med sina söner. I en tid när ingen vet var man har den andre, där farliga män med tveksam moral verkar i det fördolda blir Signe, Iris och Elisabeth livsviktiga för rikets säkerhet.

Även denna roman är en del av en spännande serie som planeras. Vissa författare spottar ur sig böcker medan andra har en process på flera år.

Karin Alfredsson verkar också vara en produktiv författare. Hennes debut kom redan 1979 och hon har därefter gett ut många böcker under åren. Paus blev det för några år sedan då hon arbetade som chef för We Effects verksamhet i södra Afrika. We Effect som stödjer utveckling som drivs av människor som själva lever i fattigdom. Därefter: ”Skrik tyst så inte grannarna hör” (2017), vilken jag har lyssnat på och tyckte var bra, och ”Vajlett och Rut” 2018, som jag tyvärr varken hunnit lyssna på eller läsa.

Och nu en spänningsroman som fångade mitt intresse direkt: ”Sista färjan från Ystad”. Började lyssna och kunde inte sluta. Ett syskonpar, fullfjädrade bedragare, som ägnar sig åt att lura till sig pengar av äldre och sjuka och några till. En lättsam, underhållande och riktigt spännande bok!

Glöm nu inte att surfa in på min litteraturpodd ”Bokstavligt talat”. Den här gången en intressant lokal gäst, nämligen historikern Olle Larsson. Han berättar bland annat om Gustav Vasa, Sveriges kung mellan 1523-1560, (nej jag googlade inte, kunde årtalen i bakhuvudet efter allt tragglande på historielektionerna i skolan). Olle Larsson har spenderat mycket tid när det gäller att ta fram nya saker kring denne kung. Lyssna som sagt, på smp.se/kultur-noje eller på Itunes.

Ett tips till: Lyssna eller läs Kristina Ohlssons första skräckromanen ”Sjuka själar” som kom för några år sedan. Har precis börjat och det bådar gott.