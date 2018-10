Per Hägred: ”Själva affärsidén med människor är väl att de dansar?”

Tyst i klassen typ. Det har handlat en del om sånt på sistone. En hel del faktiskt. Och klassen i det här fallet är inte skolsalen men väl konsertstället. Själv tycker jag att man borde dansa mer.

Foto: Rudolph Faircloth

Jag minns en konsert en gång med countrystofilen Steve Earle. Det var på KB i Malmö. Han var sedan länge nykter alkoholist och drog sig inte för att häckla dem som kanske var en smula överförfriskade. Under ett synnerligen lågmält parti i konserten, när han nästan viskade sig fram, och det var så tyst i lokalen att man knappt hade hört en knappnål falla, ja, då under detta närmast religiösa ögonblick kände sig en fyllskalle i baren kallad att inleda en egen talkshow. Steve Earle slutade sjunga. Närmast roat. Och sa:

– Hej grabben. Jag har själv varit där tidigare.

Ett förlösande gapskratt utbröt i publiken och vår vän med ”pocenten” lommande generat i väg.

Earle visste hur man fick tyst på liraren. Hur man fick ordning i klassen.

Pratkvarnar finns det gott om. Även på finkonserter. Fast jag är lite kluven. Precis som belackarna som vill ha tyst i klassen undrar jag varför man i hela friden köper en dyr konsertbiljett bara för att sedan prata sönder uppträdandet. Samtidigt tänker jag på hur det en gång började. Hur den levande musiken på juke joints och för den delen även forntidens bordeller var en förevändning för folk att hinka i sig mängder sprit och dansa som om det inte finns en morgondag.

Det dansas för lite nuförtiden.

Jag är med i en del sluta grupper på Facebook där man diskuterar konserter. In i detalj. Vi talare om hängivna fans som vet allt. Tror de i alla fall. Det finns liksom ingen hejd på nörderiet där. Samtidigt oerhört underhållande. Lika delar knäppa diskussioner som hur intressanta saker som helst. Gemensamt för alla dessa grupper är att man påfallande ofta kommer in på det där med alla snackepellar. Musiksnobbarna på dessa dessa ställen hatar verkligen dem. Själv har jag förnöjt noterat att en sådan som Van Morrison njuter när de utbryter spontandans på hans konserter.

Nu är det inte bara i rockrummet det klagas. Nyligen uppmärksammades en incident på Malmö live där en konsertbesökare handgripligen gick loss på en godisätare i publiken under ett dämpat parti under i en Mahlerkonsert. Förutom att slagskämpen sannerligen bar sig dumt åt väcker det här en del frågor om hur tyst det ska vara i det finkulturella rummet. Vi hade ett möte med våra recensenter på SMP och det kom att handla just om gottegrisarna. Godispapper bort, tyckte man. Måste säga att jag är kluven här också.

Har inte folk käkat godis och popcorn på biografer i alla tider? Förr var det ju till och med tillåtet att röka på bion. Och ”chokladflickorna” gick mellan raderna med sina välfyllda korgar. Det finns liksom en gräns för det där också. Det hostas. Det är magar som kurrar. Det ska gås på toaletten. Och det är en telefon som glömts påslagen. Och så vidare. Men herregud publiken är väl inte en samling robotar. Det är levande människor.

Själva affärsidén med människor är väl att de dansar?

Ska man inte få jubla tjoa och applådera heller?

Och tänk så gott det är med godis.

En kola till en Mahler.

Vilken kombo.

Eller ännu hellre, en svängom. Dans på konserter är underskattat.

I afton dans.

-----

Christian Kjellvander ”Wild Hxmans”

Eric Clapton dribblade bort de flesta gitarristerna och fick smeknamnet God. Men bara för att han drog snabbast var han inte bäst. Själv är jag mer svag för Peter Green som föredrog de långsamma, smekande dragen. Ta till exempel ”Albatross”. Och Van Morrison som gör en version av ”It’s all in the game”, som till och med är långsammare än något som Ray Charles rört vid. Och då var han ändå mästaren i genren. Det är väl därför jag även fallit för obskyra band som Ashtray Hearts och Southeast Engine. Lyssna på ”Rules” respektve ”Day by day” på Spotify. Ni kommer garanterat att somna.

Det är här som Christian Kjellvander kommer in i handlingen. Han har aldrig bråttom. En egenskap som är tämligen underskattad. Idag.

Nya plattan är nog bland det söligaste han gjort. Och det menar jag som något positivt. Varje ton, varje ord, får tid på sig att landa. Det är enormt befriande i en tid som präglas av hets och stress.

Han musik är som en bok. Hans musik är som en balett. Hans musik är som en kudde. Hans musik är som balsam för trasiga själar.

Skynda långsamt med Kjellvander.

Pratkvarnar finns det gott om. Per Hägred om att gå på konsert 2018.