Peter Green i Växjö: ”Vaktmästaren klagade på att ljudet varit så högt så lampor i taket hade lossnat.”

”Then play on” fyller 50 i år. Och i höstas var det 50 år sedan bandet bakom mästerverket lirade här i Växjö. Dags att fira Fleetwood Mac.

Foto: Ragnhild Haarstad / TT

Jag har en son som fick just det albumet i julklapp. För säkerhets skull på såväl vinyl som cd. Han kan sitta i timmar och analysera skivan. Och snart sitter några av Peter Greens och Danny Kirwans slingor som de ska. Farsan är stolt och tänker att i bland faller minsann inte äpplet så långt från trädet.

Jag fick aldrig själv aldrig uppleva Fleetwood Mac med Green i spetsen. Det sörjer jag. Jag har visserligen sett bandet men i en betydligt modernare sättning. Har dock förträngt hur de gamla låtarna från Greens era lät i arenatappning. Samtidigt är man lite småsugen att se bandet nu när Pettys sidekick, Mike Campbell, hoppat in. Han lirar ju på samma slags Gibson–gitarr som faktiskt var en del av Peter Greens varumärke.

– Fast jag vågar inte ta med min gitarr på turné utan har en kopia, som i stort sett låter som originalet. Vad jag betalade för min gitarr? Oh, det vågar jag inte säga…

Green själv var inte särskilt varsam med sin 1959 Gibson Les Paul Standard. Den som han använde på låtar som “Black magic woman,” “Oh well” och “The green manalishi (with the two-prong crown).” Det var något magiskt med tonen i gitarren och allt skylls på ett fabriksfel. Den var liksom felbyggd. Men Peter Green verkade inte bry sig om magi och gav bort gitarren till polaren Gary Moore (som spelade in ett helt album med Greens låtar, ”Blues for Greeny”). Moore vägrade att ta emot klenoden som en gåva och krävde att få betala. Green gick till slut med på att ta emot de pengar Moore fick när han sålde sin gamla gura, en betydligt billigare sak.

En gång tog dyrgripen omvägen förbi Växjö. Tillsammans med mästaren.

Jag gläds med alla Växjöbor som hört av sig efter mitt upprop strax före jul. Jo, Fleetwood Mac hade minsann lirat här i stan. Närmare bestämt söndagen 24 november 1968. Konserten, som skulle starta redan 15, blev förskjuten på grund att Peps var försenad. Louisiana Peps var nämligen förband.

Leif Medin mailade och kunde berätta att konserten var fantastisk och att de lirade ”Albatross” trots att den ännu inte getts ut på skiva i Sverige.

Signaturen Nilak recenserade konserten i Smålandsposten. Så här skrev han om Peter Green: ”Hans smått fantastiska handlag med gitarren fick också ett enormt bifall av publiken. Han avslutade sin anmälan så här: ”Michael Fleetwood arbetade så till den milda grad att han till och me plockade av sig tröjan för att hinna med i svängarna...”

Ögonvittnet Ulf Nilsson har till och med kvar affischen. Så här skriver han i ett mail:

– Jag glömmer aldrig kvällen i Katedralskolans aula. Ridån gick upp och in kom Fleetwood Mac, tog sina instrument och började spela direkt, inget stämmande eller rattande. Sen följde en underbar konsert. För mig var det en stor musikupplevelse men vaktmästaren klagade efteråt på att ljudet varit så högt så lampor i taket hade lossnat.

Ulf undrar också om bandet någonsin hade Växjö i tankarna igen. Faktum är att Peter Green, när han tillfrisknat någorlunda efter att varit sjuk på grund av knark, återvände till Sverige och slog sig ner med en tjej strax utanför Kristianstad. Dokumentären "The Peter Green story, man of the world” är delvis inspelad där. Jag såg Green på KB i Malmö någon gång i den vevan. Jag var kanske inte jätteimpad, men det var kul att äntligen se mannen jag fortfarande håller högst bland alla de gitarrister som kom fram i England på 60–talet.'

Gitarristen Peter Bryngelsson i Älmeboda, har tidigare bland annat besökt Växjö med ett hyllningsprogram till Green. Han han planerar även en bok om sin idol.