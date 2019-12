Så firar du nyår – med filmmys i soffan

Vill du helst slippa skålandet, nedräknandet och fyrverkerierna på nyårsafton? TT tipsar om tio filmer med nyårsanknytning att mysa med i soffan i stället.

Foto: Arkiv

"När Harry träffade Sally"

Romantisk komedi med välskriven dialog om Harry (Billy Crystal) och Sally (Meg Ryan), som först tvingas ihop på en roadtrip och efter flera år blir vänner på riktigt. Nyårsafton och en nyårsfest blir till slut nyckelscen och skådeplats för upplösningen på dramat, komplett med nedräkning till tolvslaget och "Auld lang syne". Finns att hyra på SF Anytime.

"Sällskapsresan II – Snowroller"

Komediklassikern från 1985 skildrar Stig-Helmer och Ole på resa till de österrikiska Alperna. Främst Stig-Helmer råkar förstås ut för missöden och får fira nyårsafton med en stukad fot och skadad axel. En av de sista scenerna utspelas på en nyårsfest med tillhörande kycklingdans på en österrikisk bykrog. Filmen finns på C More.

"Ombytta roller"

En utblottad bluffmakare (Eddie Murphy) råkar byta livsstil med en välbärgad investerare (Dan Aykroyd)i denna John Landis-komedi. Filmen tar sin början vid amerikanska Thanksgiving och slutar på nyårsafton med en lång scen från New York-börsen (det görs förhållandevis få filmer som utspelar sig i börshus nuförtiden, jämfört med på 1980-talet). Finns att hyra på SF Anytime.

"Black Jack"

Den första film där Helena Bergström spelar huvudrollen och Colin Nutley regisserar. Bergström gör rollen som Inger, som återvänder till hemstaden som ensamstående mamma och börjar gå ut och dansa. Hon umgås i kretsarna kring dansbandet Black Jack och filmen utspelar sig kring jul och nyår. Finns på SVT Play till den 23 januari.

Foto: Foto från TV4

"Bridget Jones dagbok"

Filmen både börjar och slutar i nyårstid. Londonsingeln Bridget Jones bestämmer sig för att ta tag i sitt liv och börjar skriva dagbok. Vid en nyårsbjudning hemma hos hennes föräldrars vänner träffar hon Mark Darcy, som föräldrarna försöker tussa ihop henne med. Filmen kulminerar ett år senare i ett snöigt London. Finns att hyra på SF Anytime.

Foto: Arkiv

"End of days"

Arnold Schwarzenegger är en avdankad polis som ska rädda världen under förra millenniets sista timmar Att se actionhjälten försöka stoppa djävulens plan på att våldta en ung kvinna under den sista timmen av 1999 är perfekt nyårstittning för den som hellre ser världen gå under än firar in det nya decenniet. Finns att hyra på Google Play.

"200 cigarettes"

Ännu en film från 1999, men denna utspelas på nyårsafton 1981. Filmen kretsar kring en nyårsfest som många av rollfigurerna i filmen, spelade av bland andra Kate Hudson, Ben Affleck, Paul Rudd och Courtney Love, försöker ta sig till. Finns att hyra från SF Anytime.

"Adam och Eva"

Björn Kjellman spelar Adam som är otrogen mot Eva (Josefin Nilsson). I mitten av filmen krisar sig Adam i genom en nyårsfest vilket slutar med att han uppsöker akuten med en brännblåsa på fingret. Finns på C More.

"Phantom thread"

Paul Thomas Andersons drama utspelas i den brittiska modevärlden under 1950-talet. Daniel Day-Lewis gör sin sista filmroll som kläddesigner. I en scen i mitten av filmen pågår en kaotisk nyårsfest med maskeradtema. Filmen finns på både Netflix och C More.

"Poseidon"

Lyxkryssaren Poseidon kapsejsar mitt i en nyårsfest och en grupp passagerare försöker ta sig igenom det upp- och nedvända fartyget för att överleva. För den som är sugen på en katastroffilm på nyårsafton. Finns att hyra på SF Anytime.