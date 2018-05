Slumpens vägar fängslar och förbryllar

Foto: Gunnar Lundmark 30102

De flesta har nog haft en upplevelse där slumpen spelat en avgörande roll. På psykologispråk kallas det synkronicitet. Begreppet myntades av den schweiziske psykiatern CG Jung på 1920-talet. Catharina Miller funderar kring ämnet.

Julafton på en flodbåt norr om Sydney. Pråmen glider sakta genom ett obebott landskap och i kvällningen lägger vi till vid en före detta fängelseö, nu spöklikt övergiven. Ett festligt julbord dukas fram. I mitten tronar den griljerade skinkan. Nu ska åtta hungriga munnar mättas. Allt skulle finnas ombord hade hyrfirman försäkrat. Men uppenbarligen ingen vass kniv i kabyssen. Husmödrarna vacklar iland för att hämta andan. På andra sidan den öde ön skymtar en gisten brygga. Något blänker till i solnedgången. En kniv. En rejäl förskärare. Okunniga om begreppet synkronicitet fick vi uppleva innebörden: en slump med avgörande betydelse. Kniven hade dykt upp just när vi behövde den. (Att vi, helt ovetande om hajfaran, glatt simmat bakom båten, är en annan sak.)

Säkert kan de flesta påminna sig en sådan upplevelse. Inte av en slump vilken som helst, utan en avgörande slump, en synkronicitet. Begreppet myntades av den schweiziska psykiatern och psykologen Carl Gustav Jung på 1920-talet och betecknar ett icke-kausalt samband mellan två eller flera samtidiga händelser, relaterade på ett meningsfullt sätt. Det där ”icke-kausala” är viktigt. Vi har ju alltsedan Aristoteles, och framför allt sedan Newton, vant oss vid att det är kausala lagar som gäller. Orsak och verkan. Vi i finner det vi söker – men bara det vi söker, skriver Lennart Koskinen i förordet till den förtidigt bortgångne Jan Cederquists tänkvärda lilla bok ”Slumpen är ingen tillfällighet” (Langenskiöld Bokförlag 2005).

I Anthony Stevens ”Jung”, med undertiteln ”Om hans liv och verk” (Månpocket 1992), får vi veta att denna icke-kausala förenande princip bygger på en urgammal kinesisk syn på verkligheten, nedtecknad i ”Ching” eller ”Förvandlingarnas bok”. Genom erfarenhetsbaserad kunskap försökte kineserna bestämma hur betydelsefulla mönster utvecklas i universum över tid och rum. Jung var intresserad av detta synsätt för att det ”stämmer med hur vi upplever tiden”. Inte, vilket vi lärt oss, som ett abstrakt mått, för det känns ju inte så. Det är som om tiden hade en alldeles egen karaktär, en som påverkar alla händelser.

Något av detta upplevde jag för många år sedan. Just som jag var på väg till ett påtvingat möte på Arbetsförmedlingen ringde en regissör från Borås Stadsteater och frågade om jag vill översätta en pjäs åt dem till nästa spelår. Lättnaden var obeskrivlig. Mötet kunde inställas. Den västerländska mentaliteten avfärdar ett sådant sammanträffande som betydelselöst. Med ett öppet sinne kan man utforska en vidsträcktare verklighet, menar Anthony Stevens. Vi är inte ”fångna i en mekanistisk trampkvarn driven av abstrakttid”, inte slavar under Orsak och Verkan.

Självklart kan man anklaga Jung för ovetenskaplighet i den mening vi vanligtvis refererar till, om vi med ”vetenskap” menar användande av fysikens och kemins experimentella procedurer, i motsats till kunskap, det vill säga scientia. När Jung utvecklade sin psykologi arbetade han alltså inte utifrån hypoteser som han sedan prövade med hjälp av vetenskapliga test.

”Hela ’nostalgiindustrin’ bygger på denna enkla sanning”, fortsätter Stevens. ”Det gäller alltså om fysiska händelser lika väl som mentala.” Av en ren slump (?) hittade jag i tidningen Lantliv (Nr 4 2017) en insändare som illustrerar Jungs tankar kring synkronicitet. Under rubriken Tapetmysterium skriver Lena Wrentner: ”Jag måste få dela denna mystiska upplevelse som min man och jag hade när vi höll på att sätta upp nya tapeter i vår sängkammare i vårt hus från cirka 1880-talet. Jag hade valt ut en tapet från Borås Tapeter som heter Rosenvinge från hundratals olika mönster. Så står vi där och putsar lite på underlaget och när en bit av den yttersta tapeten rivs bort säger min man: ’Kolla, den liknar lite vår nya tapet’. Vi river försiktigt bort ett par bitar till och fram träder mönstret. Mer och mer. Håret reser sig i nacken när vi håller upp vår nyinköpta (nytryckt av gammal tapet) tapetrulle mot väggen och inser att den gamla tapeten matchar till hundra procent.”

Självklart kan man anklaga Jung för ovetenskaplighet i den mening vi vanligtvis refererar till, om vi med ”vetenskap” menar användande av fysikens och kemins experimentella procedurer, i motsats till kunskap, det vill säga scientia. När Jung utvecklade sin psykologi arbetade han alltså inte utifrån hypoteser som han sedan prövade med hjälp av vetenskapliga test.

Vi får inte glömma att hans positiva syn på synkronicitet grundade sig i hans egna och patienternas erfarenheter. För honom var det individuella psykets direkta upplevelse betydligt viktigare än någon teori, påpekar Stevens. Det bästa exemplet är otvivelaktigt patienten med guldbaggen. Kvinnan ifråga hade en mycket rationell, logisk världsbild, och Jung började tro att han inte skulle kunna hjälpa henne. Men så återger hon plötsligt den dröm hon haft under natten: Någon hade gett henne ett dyrbart smycke i form av en skalbagge, en skarabé. Just som hon berättar detta hör Jung en lätt duns mot fönstret; han går fram och öppnar det och in flyger en skalbagge, skimrande i grönt och guld, en cetonia aurata. Jung fångar in den, räcker fram den till kvinnan och säger: ”Här är din skarabé.” Terapin tar en ny vändning. (De gamla egyptierna betraktade skarabén som en symbol för pånyttfödelse.)

I kapitlet ”Skalbaggen och flygeln” i ”Slumpen är ingen tillfällighet” berättar Jan Cederquist att han hade börjat tvivla på sin planerade bok. Skulle han verkligen klara av att skriva om ett så konstigt ämne? (Han var en välkänd copywriter och hade vid sidan av sitt arbete studerat filosofi och psykologi.) Skulle någon vilja läsa den? För pianostämmaren som klinkar i rummet bredvid berättar han om innehållet, om Jung, och om begreppet synkronicitet. Pianostämmaren nickar intresserat. När flygeln är stämd säger han att han har funnit två små föremål som inte hör hemma i en flygel. Han håller fram dem: en penna och en grön skarabé. Någon hade väl råkat tappa ner en penna – inte så konstigt – och plastskarabén tillhörde förmodligen Cederquists lilla dotter – inte heller så konstigt, men snacka om synkronicitet! Boken skulle alltså skrivas.

I förordet påpekar Lennart Koskinen att dagens fysiker börjat inse att det är nödvändigt att räkna med fler dimensioner än rummets, tidens och hastighetens. ”En tänkbar sådan dimension av icke-tid och icke-rum skulle teoretiskt kunna öppna såväl för ett möte mellan forntid, nutid och framtid, som göra rumsliga avstånd synliga.”

Jan Cederquist själv redogör för ett möte med atomfysikern Fritiof Capra, författare till bland annat ”Fysikens Tao”. Capra hade sagt att forskning (som vi alla vet) normalt går till så att man ställer upp en hypotes om något man vill undersöka, varefter man gör laboratorieexperiment för att kunna belägga eller vederlägga sin hypotes. Men ”nu händer det saker i våra laboratorier som vi inte ens har någon hypotes om. Vi kan helt enkelt inte förstå vad det är som händer ibland, och varför.”

Från vetenskap till skönlitteratur. Till Milan Kundera, som i ”Varats olidliga lätthet” skriver: ”Det är alltså fel att klandra romanen för att den uppehåller sig vid underliga sammanträffanden. Men det är rätt att klandra människan för att vara blind för sådana sammanträffanden i sitt dagliga liv. Ty därigenom berövar hon sitt liv en dimension av skönhet.” Cederquist tillägger: ”Inte bara skönhet.”

Människor som ägnar sig åt meditation, avslappningsövningar, yoga, qi gong eller annat som bidrar till att fokusera medvetandet tycks (inte oväntat) vara mer observanta på fenomenet synkronicitet än andra. Själv ägnar jag mig inte åt något av allt detta, men vanlig uppmärksamhet tycks räcka gott, och jag vill därför avsluta med ännu en egen upplevelse. Vi skulle gravsätta min far på den lantliga kyrkogården där släkten gått till den sista vilan i generationer. Det fanns inte plats för ett namn till på den höga gravstenen, men vi hade fått rådet att vända stenen och låta polera den skrovliga baksidan, så att mina föräldrars och kommande generationers namn skulle kunna få plats, och de äldre döda kunde hålla dem om ryggen. (Ett fint tips av skulptören Pål Svensson.) Men det kändes inte bra att fars namn inte fanns med vid själva gravsättningen. Faster M var speciellt upprörd. Dagen före hörde jag en duns från vardagsrummet. Jag gick och tittade. En stor bok hade fallit ner ur hyllan, en som jag inte kände igen. Jag öppnade den. Ut föll ett vackert diplom i tjockt, dyrbart papper.* Min far gjorde sig påmind: Han var inte bara äkta man och far; han var något annat också, något som vi barn inte fått uppleva. I sin ungdom hade han varit kavallerist, och det kom kom väl till pass denna dag då han skulle ta plats bland de män som brukat den småländska jorden med hjälp av sina trogna hästar: svärfarsfar Samuel August och svärfar Sixten. Vi lutade det provisoriskt inramade diplomet med HELA hans namn mot gravstenen. Ett fint möte mellan forntid, nutid och framtid.

Catharina Miller

Frilansskribent

*VI GUSTAF, med GUDS Nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung göre veterligt att VI genom denna öppna fullmakt i nåder utnämna och förordna underlöjtnanten vid Vårt Livregemente till häst reserv JÖSSE IVAR ALBIN GUNNAR I:SON BROSTRÖM ATT VARA LÖJTNANT i samma regementes reserv. Det vederbörande till efterrättelse länder. Stockholms slott den 6 oktober 1938.

Gustaf