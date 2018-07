Sommar i P1: Pralinkungens dotter bjuder inte riktigt in oss

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Chokladkungens dotter tar med oss på en resa genom maktens korridorer, besvikelsen över Donald Trump och Dry martini-luncher.

Det gjorde så ont. Kändes overkligt. Anna Throne-Holst har just vaknat upp som förlorare. Hon kandiderade till kongressen i USA och hade sett fram emot att se Hillary Clinton i Vita huset. I stället hade amerikanerna röstat fram Donald Trump som nästa president.

Det är där, i besvikelsen, som Anna Throne-Holst inleder sitt sommarprat. Ett sommarprat som känns som ett enda långt cv. Hon rabblar gång på gång upp vilka utbildningar hon har gått och hur hon på resans gång har hyllats av högt uppsatta politiker och varit med på Dry martini-luncher i bästa Mad Men-anda.

Hon nuddar bara vid det där som jag hade velat veta mer om, hur det var att växa upp i en familj som grundade chokladmärket Marabou. Lite humor blir det när Anna Throne-Holst berättar att klasskompisarna väntade sig stora godisskålar hemma hos henne. I stället fick de veta att det rådde godisförbud.

De är sådana små ljusglimtar som jag som lyssnare vill ha mer av. Men i stället får vi höra om Anna Throne-Holsts väg in i FN, som visserligen är intressant, och när hon mitt i all besvikelse över Trumps vinst får det där samtalet som ändrar allt. Vill hon bli vd för svensk-amerikanska Handelskammaren i New York?