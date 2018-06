”Sommar och sol, en himmel så blå som viol”

Såg Sven-Erik Magnussondokumentären härom dagen och går nu och nynnar på Sven-Ingvars ”Sommar & sol”. Klämmig sak, inte nödvändigtvis bästa sommarlåten. Men jag kommer också att tänka på att sommaren är musikens högsäsong. Alla låtarna är bättre, och artisterna snyggare. Och så gött att slinka in i biosalongen när sollampan står på.

Kalla mig gärna gammeldags, men jag gör spellistor i Spotify. Med samma iver som jag en gång tillverkade blandband framför kassettdäcket. Så här är sommarens spellista. Inte gammal skåpmat, även om en och annan cover har smugit sig in på listan. Jo, Prince. Men det är också första gången vi hör hans makalösa originalversion av ”Nothing campares to you”.

LÅTTIPS

Dwight Yoakam: ”Pretty horses”, ”Then here came monday”

Jayhawks: ”Everybody knows”, ”What would I dreamer do?”

Ryan Adams: ”Baby I love you”

Ray Davies: ”Our country”

Neil Young: ”Piece trail”

Father John Misty: ”Please don’t die”

Ruen Brothers: ”All my shades of blue”

Jennifer Warnes: ”Just Breathe”

Prince: ”Nothing compares 2 U”

Buffalo Tom: ”Only living boy in New York”

Camera Obscura: ”Tougher than the rest”

Nick Lowe: ”Heartbreaker”

Ry Cooder: ”The prodigal son”

John Prine: ”Summers end”

The best things in life are free… Som Scensommar. Växjöbornas musikaliska gratisbuffé. Växjö håll traditionsenligt sommarstängt, och det är Borgholm som gäller. Men med Scensommarsatsningen har man skakat liv i konsertverksamheten. Sedan ska det bli kul med utflykter till nostalgiparadiset Tyrolen med Pugh, John Holm med flera. Oroväckande tomt på Kafé de luxe, sedan bokaren Hampus Persson slutat för att ägna sig och platthandeln Rundgång.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

KONSERTTIPS

4/7 Sarah Klang, Linnéparken, Växjö

11/7 John Lundvik, Linnéparken, Växjö

11/7 Pugh, Tyrolen, Alvesta

18/7 Linnea Henriksson, Linnéparken, Växjö

19/7 Smokie, Flamingokvintetten, Tyrolen, Alvesta

21/7 Proggfestival med John Holm, Tyrolen, Alvesta

25/7 Doug Seeger, Tyrolen, Alvesta

2/8 Carl-Einar Häckner, Linnéparken. Växjö

8/8 Baskery, Linnéparken, Växjö

11/8 Musica Vitae och Amalie Stalheim, Linnéparken, Växjö

17-19/8 Karl-Oskardagarna med Docenterna, Växjö

Utomsocknes. Vill man mer kan resekortet få jobba. 180 kostar det att åka till Malmö. Tar inte mer än två timmar.

Foto: Mark Zaleski

FLER KONSERTTIPS

9/6 Sweden Rock med Wilmer X

10/6 Whitney Rose, Folk å rock, MalmöMalmö

19/6 Jason Isbell, KB, Malmö

23/6 Beyonce och Jay Z Parken, Köpenhamn

30/6 Tom Jones, DR koncertsal, Köpenhamn

3/7 Paul Simon, Royal arena, Köpenhamn

7/7 Diggiloo 2018, Borgholms slottsruin

9/7 Jeff Beck, DR koncerthus, Köpenhamn

16/7 Van Morrison, Göteborg

20/7 Little Steven, KB, Malmö

27/7 Zara Larsson, Icona Pop och Molly Sandén, Sofiero, Helsingborg

21/7 Guns ’n Roses, Ullevi, Göteborg

18/8 Sam Outlaw, Solhällan, Österlen

28/8 Los Lobos, KB, Malmö

Regniga dagar är det så klart bio som gäller. Palladium håller dock sommarstängt. Men fullt ös hos SF på Oxtorget i Växjö, med många spännande sommarpremiärer. Kioskvältaren är så klart nya ”Mama Mia”-filmen. Här ett litet urval.

BIOTIPS

Foto: Jonathan Prime

8/6: ”Jurassic world”

8/6: ”Kärlek över haven”

27/6: ”Ocean’s 8”

29/6: ”Sicario 2: Soldado”

6/7: ”Whitney”

18/7: ”Mamma Mia – Here we go again”

3/8: ”Mission: Impossible – Fallout 3D”

BOKTIPS:

Ulf Lundell: ”Vardagar”

Robert Gordon: ”Memphis rent party: The blues, rock & soul in music's hometown”

Otis Redding ”Dock of the bay sessions”

Har en kompis som döpte sonen till Otis. Efter soullegenden Otis Redding, som så tragiskt dog i en flygolycka när han stod på toppen av karriären i slutet av 60-talet. Låten ”Sittin’ on the dock of the bay” gavs ut i all hast för att möta suget efter ny musik från den fallne hjälten. Man gav även ut ett album postumt, med ett mishmash av singelbaksidor och ofärdiga inspelningar som utfyllnad. Under årens lopp har ytterligare låtar sipprat ut från Reddings sista inspelningssessioner, men det är först nu ett gäng kännare enats om en samling låtar som troligen skulle ha utgjort hans sista album. Tolv låtar, i mono.Här finns lyckliga nummer som ”The happy song” och såklart den textmässigt Dylaninspirerade ”Sittin’ on the dock of the bay”. Redding var besatt av såväl Beatles som Rolling Stones och spelade in covers på förebildernas låtar. Men här finns bara en lånad låt. Den finstämda gospelhymnen ”Amen” som Curtis Mayfield hade en hit med. Det är lite märkligt att det skulle ta 50 år innan man lyckats rekonstruera albumet. Men det har varit värt all väntan.