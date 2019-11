Timbuktu förlorar mot Sverigedemokraterna

Foto: Claudio Bresciani/TT

Sverigedemokraterna gjorde sig inte skyldiga till upphovsrättsintrång när de använde frasen "Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön" inför valet 2018.

Jason "Timbuktu" Diakité och Universal music publishing ska ersätta SD Stockholms stad med 275 400 kronor för rättegångskostnaderna.

Timbuktu hade stämt partiet då han ansåg att textraden kan förknippas med en av hans mest kända låtar "Alla vill till himmelen men ingen vill dö".

Domstolen hänvisar till att likande text finns i flera musikverk, till exempel sjöng Loretta Lynn 1965 "Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die", samma textrad återfinns hos Peter Tosh 1977 och Glenn Yarbrough 1997. I Sverige sjöng Eva Roos 1967 "Alla här på jorden vill till himlen men ingen vill ju dö".

Enligt domstolen uppvisar Timbuktus textrad inte sådan originalitet att den bedöms ha verkshöjd och därför skyddas den inte av upphovsrätten.

Timbuktu har uppgett att han fick inspirationen till låten under en resa i Ghana där han träffade en man som sade "In Ghana it's like everybody want to go to heaven but nobody wants to die". För domstolen har det varit avgörande att han utgått från en engelsk förlaga. Hans kreativa tillskott vid översättningen av formuleringen anser domstolen vara begränsat.