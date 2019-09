Träskblues från Mississippi

Veronica Maggio, Stefan Sundström, Anna Ternheim, Tove Lo, Melissa Horn, Mikael Wiehe, Lars Winnerbäck...

Är aktuella med plattor.

Kanske inte deras bästa, heller inte deras sämsta.

Mellanmjölkigt.

Här synar jag Winnerbäcks senaste.

Och fyller på med lite utrikiskt godis.

Foto: New West

3GGG

Lars Winnerbäck

Eldtuppen

Jag gillar ju inte Stockholm. Trots att två barn bor där, trots att mina systerbarn bor där, trots att min fru bott där, trots att mina morföräldrar kom därifrån. Morfar som berättade om koldammet och utedassen, mormor som berättade om spanska sjukan och en pappa som gick genom isen.

Bodde där ett par år och kände mig mest vilsen.

Det blev inget av den där ölen med kollegan och grannarna kom aldrig över på fika.

Det var en skiva som höll mig uppe. Lars Winnebäcks ”Vatten under broarna”. Jag lyssnade på den hela tiden. Hade stött på honom en dag på Stureplan och han berättade om den mycket speciella plattan och hoppades att jag skulle gilla den.

Jag hade ju varit ganska ensam om att hylla Winnerbäck i rikspress. Han var lite utmobbad. Sågningar jäms med fotknölarna som Ulf Lundell sjöng med i. Han var väl bara avundsjuk. Han har som mest 16 miljoner lyssningar på en låt på Spotify, Winnerbäck 45. Men jag hade fattat grejen, alltså medverkat på konserterna i hemstaden Linköping, som mest liknade Maranatamöten. Såklart hjälpte det att jag också kom från den staden. Lisa Ekdahl berättade om kraften i allsången när hon själv var gäst under en sådan konsert.

En anledning att jag gillar honom är att vi delar hatkärleken till Stockholm.

Jag har lyssnat på låter som ”Söndermarken”, ”Elden”, och ”Jag fattar ingenting” tills öronen skavts. Det är något med melodierna, och rösten. Och jag kan hylla honom för texter, när de är bra.

Nya plattan, inspelad i Wales, har sina stunder. Som ”Stockholm i okt” och ”Hymn”. Det är den Lasse jag gillar. Rocker i ena stunden, balladkille i nästa.

Fast höstens vassaste tror jag kommer från ”nya” Sven–Ingvars.

**

And now for the engelsktalande delen av befolkningen,,,

Har tjuvlyssnat på Vans nya (”Three chords and the truth”) och jag kan lova att det är hans bästa sedan i alla fall ”Keep me singing”. Samma dag, 25/10, ges Neil Young & Crazy Horse nya ”Colorado” ut.

4GGGG

North Mississippi Allstars

”Up and rolling”

Bröderna Dickinson fortsätter att utforska den amerikanska Södern. Nya albumet är inte bara en musikalisk resa med prominenta gäster om Mavis Staples och Jason Isbell. Det är lika mycket en fotobok med bilder av Wyatt McSpadden. En ung William Eggleston. Hej, det missar alla som bara streamar. Ni missar också Codys och Luthers texter om skivan. Som historien om Staples Singers ”Mean old world” från deras klassiker ”Freedom highway”. Låten skulle egentligen vara med på Derek & the Dominos ”Layla...” men alla i bandet hade stuckit på Jimi Hendrix begravning. Dock stannade Eric Clapton kvar i studion för att slippa spela på begravingen, och lirade in låten tillsammans med Duane Allman och Jim Dickinson, pappa till Luther och Cody.