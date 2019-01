Vinnarna i kulturkalendern

Grattis säger vi till Gudrun Nilsson, Växjö, som vinner första pris i Smålandspostens tävling Kulturkalendern, ett presentkort på 600 kronor i Växjö city. Rätt svar är: I granen fattas inte ett barr.

Övriga pristagare är: Björn Bergström, Tyresö, Harriet Mårtensson, Växjö, Mariann Johansson, Åseda samt Mirka Kans, Växjö. Ni vinner ett presentkort på 100 kronor på Akademibokhandeln i Växjö. Grattis!

Knäckte du gåtan? Här är de 24 rätta svaren: 1) IT (film av Stephen Kings bokklassiker, 2) Gösta Berlings saga (bok av Selma Lagerlöf), 3) Rakkniven (Bok av Eva Ström), 4) Adjö, herr Muffin (bok av Anna-Clara Tidholm och Ulf Nilsson), 5) Nibelungens ring (operatetralogi av Wagner), 6) Ed Wood (film), 7) Natten är dagens mor (pjäs av Lars Norén, 8) Flicka med ballong (konstverk av Banksy), 9) Arkiv X (tv-serie), 10) Trägudars land (bok av Jan Fridegård, 11) Törnfåglarna (Bok av Colleen Mc Collough, blev även tv-serie), 12) Abba the movie (film av Lasse Hallström), 13) Så som i himmelen (film och musikal av Kay och Carin Pollack), 14) Independence day (film), 15) Nattvakten (svensk titel på målning av Rembrandt), 16) Tänkaren (konstverk av Auguste Rodin), 17) Evita (musikal av Andrew Lloyd Webber), 18) Egenmäktigt förfarande (bok av Lena Andersson, 19) The square (film av Ruben Östlund), 20) The handmaid´s tale (tv-serie, bokens svenska originaltitel är Tjänarinnans berättelse av Margaret Atwood), 21) Battlefield V (datorspel), 22) Alkemisten (bok av Paulo Coelho), 23) Rapport från en skurhink (bok av Maja Ekelöf), 24) Ratatouille (animerad film från Pixar/Walt Disney).