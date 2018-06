Aktier för alla

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Investeringssparkontot (ISK) har varit i den rödgröna regeringens hårkors sedan en längre tid.

Vid två tillfällen har den höjt schablonräntan för att göra investeringsformen mindre förmånlig jämfört med traditionella aktieköp. Vänsterpartiet ville dock gärna ta åt sig äran för skattehöjningen som de menade att de drev i budgetförhandlingar med regeringen. Vänsterpartiet motiverade den med att den på ett effektivt sätt ökar skatten för den tiondel av befolkningen som tjänar bäst.

Det är dock missvisande. I Riksrevisionens granskning av ISK framgår att reformen sedan 2012 inneburit att över två miljoner svenskar skaffat ett konto för att lättare kunna investera i aktier. Det innebär att även om man skulle räkna från inkomstpercentil hundra och nedåt så skulle man landa i percentil sjuttioåtta där lönen är under tjugoniotusen kronor per månad. Det är under genomsnittslönen för riket –den ligger på närmare trettiotretusen kronor per månad.

I verkligheten är det förstås en mycket varierad grupp människor som valt att skaffa investeringssparkonto. Personer som har de högsta inkomsterna kan för övrigt tänkas ha bättre kunskaper om hur man investerar och förvaltar på annat sätt. ISK har varit ett sätt för vanliga människor att ge sig ut i aktiedjungeln och har inneburit att många fått möjligheten till ett effektivt sparande trots att räntorna legat på minus.

Och visst har det varit effektivt. Riksrevisionen visar att staten hittills gått miste om tjugotre miljarder kronor i skatteintäkter på grund av medborgarnas investeringskonton, och ytterligare tjugo miljarder finns i ännu icke-realiserade vinster. Det måste ju har gjort ett betydande hål i statsbudgeten, eller? Nej, det är ganska uppenbart att stora delar av investeringarna hade uteblivit om ISK-möjligheten inte hade funnits. Det lär i sin tur ha påverkat värdeutvecklingen negativt.

Notera att ordet spara inte har förekommit i texten hittills. Det är medvetet. ISK är inte en sparform i ordets rätta bemärkelse trots att den hittills använts på det sättet. Genom kontot accepterar den som köper aktier att ta hela risken för handeln mot att få en lägre beskattning som dessutom är oförändrad om man går med förlust. I vanliga fall kan man kvitta förlusten på aktier men får också en högre beskattning på vinstuttag.

På grund av den goda konjunkturen från år 2012 har investeringssparkonton varit en mycket god affär för många, men det är också enda anledningen. Hade konjunkturen varit sämre hade många fått ta kännbara förluster på pengar som man kanske egentligen inte har råd att äventyra. Enligt Riksrevisionen är detta risktagande så stort att det väger upp den förmånliga beskattningen och förenklade redovisningen.

I klartext innebär det att regeringen, genom två räntehöjningar, skjutit en folklig och populär sparform i sank trots att den var balanserad från början. Dessutom har räntehöjningar gjort det meningslöst att investera i räntefonder, den tryggaste investeringsformen. Det uppmuntrar hushållen till större risktagande med pengar som med ett normalt ränteläge skulle ligga på ett banksparkonto.

ISK har varit ett sätt för många hushåll, även investeringsovana, att få en rimlig avkastning i ett läge där sparande varit direkt motarbetat från statens sida. Att regeringen slagit mot detta är enbart destruktivt.