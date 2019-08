Alarmistiskt om plast

Tvärtemot vad vissa på skakig grund låtit påskina utgör mikroplaster i dricksvatten av allt att döma ingen hälsofara för människor. Detta enligt en färsk rapport från Världshälsoorganisationen, WHO. Eftersom vår konsumtion av mikroplaster bedöms ske framför allt via vårt vattenintag är det ett välkommet besked, låt vara att WHO påvisar behovet av mer forskning.