Annie Lööf är Norm MacDonald!

Det har varit starka känslor kring Centerns partiledare Annie Lööf ett tag nu. Eller ett tag – i några år snarare. Det är väl just efter valet som folk, framför allt de andra borgerliga partiernas sympatisörer, börjat gnissla tänder ordentligt. Gårdagen presskonferens där Lööf skulle förklara varför hennes sonderingsuppdrag misslyckats blev ett slags crescendo av Lööfsk omedveten provokation.

Foto: Peter Power

Eller? Omedveten?

Hon har gett oförenliga vallöften kring regeringsbildningen under hela valrörelsen. Hon låtsas inte om det när det kommer på tal. Hon bara småler och säger något i stil med att det ”inte stämmer” och får journalister att blinka förvirrat. Hon röstar ned Ulf Kristersson under intygande av att hon vill ha honom som statsminister. Hon vägrar skriva under på parlamentarisk logik ända tills hon själv får sonderingsuppdraget, då hon ”ödmjukt” mottar detta under föresatsen att de bud som partiledarna hittills lämnat plötsligt inte längre gäller.

Hela tiden med det där subtila småleendet.

Det går inte längre att slå tanken i från sig: Är Annie Lööf i själva verket svensk politiks Norm MacDonald? I så fall är hon ju ett geni.

För Norm MacDonald är ett geni. Han är USA:s störste komiker, en legendar, vars raffinerade sätt att spela spratt med omgivningens förgivettaganden är suveränt oöverträffat. Han lyckas spela avspänt oförstående inför situationens förväntningar och häva ur sig små men elektriskt laddade kommentarer som effektivt kortsluter de närvarandes möjligheter att upprätthålla kognitiv ordning och reda.

Som en konstart lyckas han få premisserna för samförstånd kring verkligheten att successivt braka samman. När MacDonald nyligen var inkallad till pratprogrammet The View där han förmodades göra rituell avbön för något politiskt inkorrekt han sagt inför fyra mästrande värdinnor spelade han hundlikt undergiven – för att i avslutningssekunderna häva ur sig: ”jag hoppas verkligen inte att jag har kränkt någon av er nu” och lämnade åt den perceptiva delen av mänskligheten att gapskratta åt kommissarierna.

Sådär har han hållit på genom åren. Oroat, förvirrat, hållit publiken i smått nervös och frustrerad spänning, för att plötsligt sparka sönder det gemensamma fundamentet och lämna alla liggandes på golvet – skrattandes.

Det börjar bli svårare och svårare att hitta en annan förklaring till Annie Lööfs agerande än att det är precis det här hon håller på med. Att hon driver med oss. Hela tiden med det där halvt omärkliga småleendet.

Ja, det är en magstark tanke. Men ta den här kommentaren hon lämnade igår:

”Jag hoppas att sonderingsuppdraget jag har haft ska göra att alla andra partier tänker om.”

Där brister det. Det är för surrealistiskt. Annie Lööf är Norm MacDonald. Hon kommer när som helst att brista ut i svensk politiks mest berömda gapskratt och vi andra kommer att känna oss sublimt dumma.

Eller - är det Norm MacDonald som är USA:s Annie Lööf?

Verkligheten dallrar.