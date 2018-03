Befäst vinsttänk

Fortifikationsverkets vinst är försvarsmaktens förlust.

Foto: Mats Samuelsson/TT

Fortifikationsverket har fått en ny generaldirektör. Det blev Maria Bredberg Pettersson som tillträder som myndighetschef i april. Hon har erfarenhet från polisen och från att leda arbetet i andra myndigheter. Bredberg Pettersson är säkert kompetent och ett bra val, samtidigt har anställningsprocessen lämnat en del att önska.

Myndigheten som äger och förvaltar de lokaler som försvarsmakten använder är en viktig del i totalförsvaret. Ändå har regeringen utformat en jobbannons som värderar erfarenheter av hållbarhetsarbete högre än kunskap om försvaret och fastighetsförvaltning.

Den moderate riksdagsledamoten och försvarspolitiske talespersonen Hans Wallmark frågade finansmarknadsminister Per Bolund (mp) hur det kommer sig, och fick svar härom veckan: regeringen kommer inte att ändra prioriteringen.

I annonsen står att den sökande skall ha erfarenhet av hållbarhetsarbete, medan personen bör ha erfarenhet av försvars- och/eller fastighetsfrågor. Det är en märklig prioritering som kan ha avskräckt och utestängt relevanta sökande.

Till saken hör dessutom att Fortifikationsverket ligger under finansdepartementet där Per Bolund (mp) är statsråd. Det är inte förvånande att en miljöpartist prioriterar hållbarhetsfrågor högt, men det är märkligt att en så specialiserad myndighet som FFV skall präglas av samma prioritering.

Fortifikationsverket dras med andra märkligheter också. I tider av ökande försvarsanslag och försökt att tillföra försvaret mer pengar har politikerna ännu inte vänt blicken mot fastighetsmyndighetens avkastningskrav.

Fortifikationsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter har krav på sig att ge avkastning. Tanken är att de skall bygga upp buffert för att kunna göra nyinvesteringar och upprätthålla fastigheterna man förvaltar. Men pengarna kommer ju från samma plånbok: statsbudgeten. Resultatet blir att Försvarsmaktens pengar ”läcker” ut till andra.

Den nuvarande regeringen höjde för två år sedan avkastningskravet för Fortifikationsverket genom att ändra hur det beräknas. Det har inneburit att ännu mer pengar runnit ur försvaret.

Systemet med avkastning inom statlig verksamhet bygger på en idé om att marknadens logik skulle innebära effektivare hantering av skattemedel. Så har inte varit fallet. Marknaden kan lösa mycket men på områden som är rena, om än oundgängliga, utgifter fungerar det mindre bra.

Fortifikationsverket gick under nittiotalet med över en halv miljard i vinst. Det är pengar som tagits från försvaret till ingen nytta. Även de senaste åren har myndigheten gått med plus med ungefär trettio miljoner kronor per år.

Att kalla det för vinst blir dock missvisande. Pengarna har skyfflats runt inom statsförvaltningen.