Brist om gudlöshet

Peter Watsons bok ”Den gudlösa tidsåldern” är intressant i sin svepande genomgång av sekulära försök att finna mening bortom religionen, men lämnar en besviken om man väntat sig djupsinniga analyser.

Den tyska 1800-talsfilosofen Friedrich Nietzsches mest minnesvärda ord torde vara det ödesmättade yttrandet i ”Så talade Zarathustra”: ”Gud är död”, och därmed också tron på objektiva och etablerade sanningar. Som ett sentida svar på Pilatus fråga ”Vad är sanning” kom Nietzsche att hävda att det inte finns någon sanning, bara skilda åsikter och perspektiv ­­– ett slags proto-postmodernism. Dessa tankar av Nietzsche skulle kunna ses som den tomma canvasduk på vilken 1900-talets historia sedan har kommit att målas.

Ett försök att kartlägga denna del av västerlandets spretiga historia görs av den brittiske journalisten och idéhistorikern Peter Watson i hans ”Den gudlösa tidsåldern”, en tegelsten på 673 späckade sidor som getts ut i svensk översättning av Fri Tanke förlag. Den svenska titeln fångar inte fullheten i det engelska originalet: ”The Age of Nothing – How We Have Sought to Live Since the Death of God”.

Bokens styrka ligger i dess katalogartade men spretiga exposé över 1900-talets diverse försök att ersätta religionen. Framförallt så som konstnärer, politiker, filosofer och forskare exemplifierat hur ett meningsfullt liv skulle kunna arta sig utan någon tro på det eviga eller transcendensen.

Men det hela framstår lite väl mycket som romantikens dyrkande av genierna, ett slags sekulär helgonkalender där de övermänskliga helgonen ersatts av övermänskliga författare eller politiker, utan uppenbar betydelse för ”vanligt folk”. På något vis blir religionens ersättning i Watsons framställning inte mycket mer än en finkulturell motsvarighet till populärkulturens idoldyrkan. Om något dylikt förmår ge mänskligheten livsmening kan diskuteras.

Författarens urval kan ifrågasättas. Även om syftet givetvis är att visa på vägar till gudlös meningsfullhet, så hade boken vunnit på att även ta upp de exempelvis författare som djupt problematiserar Watsons egen tes. En Dostojevskij eller Tolstoj skulle ha föga till övers för ett aldrig så högkulturellt liv om där inte fanns något absolut transcendent som gav kulturen dess mening eller rent av existensberättigande.

Det går inte att undgå att författaren tycks känna något slags besvikelse över att religionen inte gått den död till mötes som sekulariseringsprofeterna under 1900-talet hade förutspått. I förordet försöker författaren bortförklara det som ibland kallas religionens återkomst: sekulariseringsteoretikerna hade ”egentligen” rätt, anledningen till att religionen inte dött ut beror på rent sociologiska skäl och har ingen teologisk betydelse ­– men man kan fråga sig varför han ser en motsättning mellan sociologiska och teologiska förklaringar.

Det bjuds på väldigt förenklade och banala analyser. Ibland uttrycker sig författaren avslöjande på sätt som gör att man undrar om han verkligen förstår vad han faktiskt skriver om. Rent ut sagt bisarrt blir det när han förkastar den 300 miljoner personer starka pentekostalismen som en mentalsjukdom, eller menar att den amerikanska evangelikalismens sanningsanspråk motbevisas av att de inte tagit ”över världen i mycket större utsträckning”.

Boken är onekligen intressant och läsvärd, och kan fylla en roll i den pågående diskussionen om religionens återkomst. Men den som väntar sig djupsinniga och seriösa analyser blir besviken.