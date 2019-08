Det finns en lockelse i det okända, som genom historien gjorts till föremål för allehanda spekulationer och föreställningar. Ofta har tjuskraften stått i proportion till avlägsenheten: ju längre bort desto mer fantasieggande och fantastiskt. Med internet öppnades en ny front i fascinationen inför det okända, som är intimt förknippad med mänskligt mytskapande.

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Det är det så kallade mörka internet (”the dark web”) som står i centrum här. Intresset för det okända har i detta sammanhang negativa förtecken, vilket dock ingalunda är unikt. De vidunderliga havsodjur som finns avbildade på gamla kartor visar hän mot samma tänkesätt, liksom medeltida kosmografers lokalisering av helvetet till Island, av alla ställen. Sådana idéer kan ses som ett slags antiteser till visioner om Eldorado, Shambhala och en jordisk Edens lustgård.

Det mörka nätet ingår i det djupa internet, alltså den ofantliga del av internet som inte indexerats av och därmed inte kan nås via sökmotorer som Google. Det mörka internet är tillgängligt via både mindre och större nätverk. Till den senare kategorin hör inte minst Tor, The Onion Router, som är det mest populära och välkända av dem.

En springande punkt är att det mörka nätets användare till följd av omfattande kryptering är anonyma och i princip inte kan spåras —konfidentialitet är med andra ord garanterad. Det framstår mot bakgrund av det som föga förvånande att denna sektion av internet fått tjäna diverse kriminella syften.

För några år sedan var den svarta marknadsplatsen Silk Road på tapeten – en plattform för droghandel som stängdes ned av FBI. Förutom droghandlare begagnar sig bland andra hackare, terrorister och framför allt pedofiler av det mörka internet, som kanske inte är så mycket ont som det är nihilistiskt.

För de allra flesta är det mörka internet en gåtfull och svårtillgänglig värld. I den mån man alls hört talas om den beror det som regel på brottsligheten som försiggår där och ibland sipprar upp till ytan. Kombinationen av mystik och kriminalitet har givit det mörka nätet en olycksbådande aura som gött diverse moderna myter.

En sådan myt är att det skulle vara möjligt att leja mördare där. En annan är existensen av röda rum (”red rooms”), sajter som förmedlar tortyr och mord ”live" genom videoströmmar mot betalning. Problemet är bara att bevis saknas. Vad det däremot finns desto mer av är bluffsajter som utger sig för att tillhandahålla uppdragsmord eller underhållningsmord.

Vidunder härjar inte på haven och helvetet ligger inte på Island. Myterna om det mörka nätet rymmer förstås ett jämförelsevis större korn av sanning, givet att detta i hög grad befolkas av pedofiler, terrorister och hackare. Dessa är likväl inte förbehållna det mörka nätets djup utan återfinns såväl i verkliga livet som på det reguljära internet. Som så ofta annars är ryktena och sägnerna avsevärt mer dramatiska och fängslande än den prosaiska verkligheten.