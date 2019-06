Det var inte bara den sista partiledardebatten innan sommaren, det var också Jan Björklunds sista insats i rollen som partiledare i riksdagens plenum. Det handlar om ett kvarts sekel som heltidspolitiker, så han har en del att summera. Hans egen person summerar faktiskt en del bara den.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Björklunds främsta insats har varit som skolminister under alliansregeringen. Han var den förste som på allvar gick i clinch med flumskolan, och fick med det hela det skolpedagogiska etablissemanget emot sig. Det är mycket sagt att han lyckades vända den tröga skutan, eller rättare sagt - han misslyckades.. även om mycket gott uträttades.

Men till hans försvar skall sägas att han inte hade det mandat han hade velat. Dåvarande Folkpartiet ville lägga ned hela lärarutbildningen och starta upp den från noll igen. Förmodligen är det precis vad som behövs. Men den insikten fanns (finns) inte bland de övriga borgerliga partierna.

Annars har Björklund burit instinkterna hos en riktig folkpartist. Samma omisskännliga mix av förnuftsdyrkan och förnumstighet som genomsyrar partiet företräds också av honom. Samma prydliga rad av pappamånader, EMU-doktriner och öppna gränser-internationalism som tillbeds av varje liberal hålls även i helgd av Björklund. I gårdagens debatt predikade han förstås Ordet:

”Vi måste lära av historien. Det är öppenhet som skapar framgång, inte slutenhet”.

En sådan där typisk maning som är allmänt uppfostrande snarare än upplysande. För vad betyder det egentligen?

Fri handel och ett öppet sinne för innovationer och idéer över gränserna är utan tvivel framgångsfaktorer. Men fri invandring, i ett läge när väsentligt bättre standard är en prövande men utsiktsbar resa bort för sådär hälften av världens befolkning? Är det en framgångsfaktor? Björklund väver liksom andra liberaler bekymmerslöst in detta i öppenhetens retoriska språkdräkt. Det ena blir ett slags argumentativ gisslan för det andra.

Björklunds förmodade efterträdare Erik Ullenhag går ännu längre och smyckar tankefiguren med smaragden ”snäll”. Han vill ha ett ”snällare Sverige”. ”Öppenhet”, det vill säga den gränsreglering Liberalerna för tillfället tycker är okej, handlar i hans tappning inte bara om framgång utan också om godhet.

Det är faktiskt passande. När dåvarande Folkpartiet gjorde sitt succéval 2002 var det tack vare ett barskt politiskt tonfall som fick namnet kravliberalism. Björklund, förkroppsligade under den tiden just detta anslag, inte minst i kraft just av sin skolpolitik. Men den snällistiska falangen lade en effektiv hämsko på ambitionerna och nedkanandet till fyraprocentsspärren började igen.

Jan Björklund har heller inte varit konsekvent i valet mellan kravliberalism och snällism under sin partiledartid, speciellt inte under senare år. Den invandringspolitiska aktualiteten drev honom i riktning mot Ullenhags läger (och Socialdemokraternas). Cirkeln håller på att slutas.