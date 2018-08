En rövarhistoria om P3

Om man ville koka ihop en riktig rövarhistoria om hur den vänstertendensiösa public service-kanalen P3 struntar i kraven på kvalitet och politisk opartiskhet, vad skulle man hitta på då?

Foto: ANNIKA AF KLERCKER / TT

Man skulle kunna tänka sig något sådant här: Det är valrörelse, bara för att göra det tydligt. En moderat riksdagsledamot, Edward Riedl, engagerar sig i en debatt om public service och hävdar att all dess verksamhet, även humorprogram som den drogromantiserande podden Punani_99 som även kan följas på Instagram, bör underställas Granskningsnämndens avgöranden.

Det retar poddens huvudperson, Nanna Olasdotter Hallberg, som börjar förlöjliga Riedl på kontot på temat knark och sex. Detta får följden att en svans av hat från framför allt kvinnor frammanas mot denne.

Vi tänker oss vidare att Olasdotter Hallberg har varit aktiv i Feministiskt Initiativ och poserat med tröja med hammaren och skäran på. För att krydda historien.

Hon får efter ett tag fatt i privata bilder på Riedl med hans dotter (arton år) och brorsdotter (tretton år) som hon manipulerar så att det ser ut som att de tar kokain – och lägger ut det på P3:s plattformar.

Riedl reagerar – förstås – starkt och försöker få tag i de ansvariga på P3. Ingen hör av sig tillbaka. Efter ett litet tag blir det hela dock uppmärksammat och bilderna tas bort. Olasdotter Hallberg producerar följande ursäkt:

”Det gick lite snabbt där, jag borde inte ha gjort det….Det här blev helt fel, det var inte alls meningen att dra in hans barn eller den här andra unga tjejen. Det känns jättejobbigt”.

Det går ju nu vanligtvis inte såpass blixtsnabbt att ta sig in på någons facebook-konto, stjäla och manipulera bilder att man inte hinner tänka efter under det att man gör det. Att det inte alls var meningen att sätta kokain under näsan på tonårstjejer och lägga ut det på Sveriges Radios mediala plattformar, utan ett slags olyckshändelse, är nu inte heller särskilt trovärdigt. Många har nog också svårt att se att det är Olasdotter Hallbergs problem med hennes känsla av ”jättejobbigt” som tarvar medkänsla i detta.

P3: s ansvarige utgivare Julia Blomberg ser sig tvungen att sluta gömma sig när Expressen knackar på och förklarar att ”i just det här fallet gick hon över gränsen och det ber vi om ursäkt för”.

Det är oklart om just ”det här” fallet syftar på det veckolånga drevet mot Riedl eller om det bara handlar om uthängningen av hans yngre familjemedlemmar. I alla händelser är det de ursäkterna Edward Riedl får. Ingen reprimand mot Olasdotter Hallberg. Inte ens det pliktskyldiga ”….se över våra rutiner” hörs av.

Hur som helst: Detta är ingen rövarhistoria. Allt detta har hänt. Programmet fortsätter som vanligt. Olasdotter Hallberg jobbar på som vanligt. P3 skränar på som vanligt.

P3:s egentliga bidrag till mänskligheten har alltid varit höljt i dunkel. Alldeles oavsett vad man tycker om public service-konceptet i stort är det svårt att med gott samvete hävda något annat än att kanalen bör läggas ned.