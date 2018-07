Facebooks postmoderna censur

En världsomspännande maktinstitution som lägger band på konsten i ängslig reaktion inför det nakna. Katolska kyrkan under motreformationen? Nej, Facebook i millennieåldern.

Foto: Jens Meyer

Den flamländska 1600-talskonstnären Peter Paul Rubens målningar är tydligen för mycket för Facebooks nakenhetspolicy. Ja, det kaliforniska megabolaget som har erövrat cybervärlden har en sådan.

Konstverken av Rubens innehåller för mycket nakenhet. Därför stämplas de som olämpliga av företaget, som vid upprepade tillfällen helt sonika har plockat bort material av Rubens som användare har lagt upp på det sociala nätverket.

Ja, det är ju givetvis upp till ett privat företag att göra som det vill med sin egen produkt. Fast man kan fråga sig vad som är lämpligt agerande av en sådan maktinstitution som Facebook ändå får sägas utgöra.

Det handlar otvetydigt om en form av censur. När censur appliceras av överväldigande mäktiga institutioner som stater eller som i detta fall ett globalt företag med vad som i praktiken är ett slags monopol inom sin nisch, så ger det skäl till eftertanke.

Härvidlag kan en jämförelse göras med den romersk-katolska kyrkan efter renässansen, en då relativt världsomspännande maktinstitution. Under antiken och genom hela medeltiden förekom nakenhet ofta i den konstnärliga världen, även när konsten var av kyrklig art. Nakenheten hade en given roll. Under renässansen med dess fäbless för antika ideal blev det än mer framträdande.

Men därefter hände något. Under tidigmodern tid, samtidigt som den katolska motreformationen och det banbrytande tridentiska kyrkomötet pågick, satte en kardinal och en ambassadör igång vad som har kallats för fikonlövskampanjen. Nakenheten skulle skylas. Till slut hoppade även påven på tåget, och de nakna statyerna i Vatikanen fick sina berömda fikonblad till täckelse. Först på 1900-talet befriades konstverken från sina tillägg.

Men nu tycks alltså Facebook plocka upp den överdrivna prydhetens avkastade mantel.

Det är svårt att se det hela som något annat än ett symptom på den postmoderna mentalitetens ängslighet som dyker upp titt som tätt nästan överallt. I sin rädsla för att kränka eller vara okänslig är den postmoderna människan villig att censurera där moderniteten kämpade för friheten att skapa obehindrat.

I svensk kontext har något liknande skett vid upprepade tillfällen i riksdagen, som för ett par år sedan då barockmålningen Juno av 1700-talskonstnären Georg Engelhard Schröder avlägsnades från riksdagens matsal eftersom gudinnan var barbröstad.

Det förefaller lite komiskt att nakna porträtt av hedniska gudar kunde tolereras för hundratals års sedan i ett kristet enhetssamhälle, men att samma konst nu i en frisinnad tid anses kontroversiell.

Det kan förvisso finnas moraliska skäl att avstå från sådant som friheten tillåter; debatten nyligen om en komikers uppmaning till pedofili och våldtäkt kommer i åtanke.

Men det är knappast vad det handlar om i detta fall. Facebook har till exempel ofta varit slapphänt mot mycket grafiska våldsvideor. Det är svårt att se hur en sådan video inte skulle vara värre än, säg, Rubens målning av Venus.

En krypande fråga infinner sig också: vad händer med den klassiska bildningen om denna nygamla censur eskalerar? Det är inte direkt som att temat nakenhet - för att blott nämna ett enda - är något sällsynt fenomen i den klassiska konsten. Skall den europeiska konstskatten kastas på historiens skräpkammare för att tillfredsställa den växande skara vars ögon inte tål den skönhet historien lämnat i arv?

Låt oss hoppa att det inte går så långt. Att censurera konst är inte mindre allvarligt än att bränna böcker.