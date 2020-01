Farligt ensamt i Sverige

Ensamma män utan framtidstro är farliga och många i Sverige.

Säpo har under ett seminarium i Göteborg varnat för hotet från de ofrivilligt ensamma männen. Det har nämligen bildats en extremistmiljö på nätet som vänder sig till unga män som är arga på samhället och kvinnor för att de inte har någon framtid. Kärnan i detta misslyckande och själva bränslet för extremismen är att vara en så kallad ofrivillig celibatär –en incel. Ordet har sedan ett par år varit en populär och användbar förolämpning på nätet men också blivit en form av identitet där man omfamnar sin ställning som icke-önskad hos kvinnor och icke-värdefull för samhället. Andra ord finns för att på ett enkelt sätt hänvisa till de arketypiska män som faktiskt tar del i samhälls- och samlivet.

Foto: Martina Holmberg / TT

Det blir lite märkligt att kalla fenomenet för en rörelse men det måste ändå tas på allvar sedan en rad dödliga våldsdåd i USA och Kanada utförts av gärningsmän som hänvisat till detta kluster av idéer. Det är också bakgrunden till Säpos intresse för föreställningsvärlden, som annars mest liknar en dystopisk version av USA:s hårt inpräntade high-school-roller.

Men det är allvar, inte bara på grund av våldsdåden. Att unga människor tappar tron på att de har något att bidra med är ett samhällsproblem. Många av dem är hemmasittande, en grupp som vuxit snabbt på senare år, och som mår dåligt. Här finns ofta en besvikelse över de förväntningar som byggs upp på vad en lyckad ungdomstid skall innehålla men även på hur lite ansvar vuxenvärlden tar för att inviga unga i livets mysterier. –När allting är tillåtet finns ingen anledning till fostran.

Går det att leva ett värdigt liv utan tvättbräda? Är det meningsfullt att sträva på om man inte kan hitta en person att bilda par med? Är högskoleutbildning mer än en skuldfälla? För en växande del unga tornar frågor av den här typen upp sig som mörka jättar. För att hantera dem vänder man sig till grovyxade och hemmasnickrade avbildningar av klassiska sanningar: en man blir attraktiv genom att demonstrera värde. En man bidrar till samhället genom att vara tillförlitlig. Build it and they will come, som budskapet löd i en sirapssöt åttiotalsfilm om spöken som spelar baseball i Iowa.

Den som saknar verktyg till makt och inflytande har i alla tider vänt sig till moralen. Eller snarare, den som sakar pengar och inflytande behöver självbehärskning för att klara sig. Många extremiströrelser vänder sig till den här typen av människor och pekar dessutom ut en yttre fiende som en genväg till den självbehärskningen.

Detta hanteras bäst genom att ge unga verktyg för att förstå sin samtid och deras roller i den. Att det kan finnas en tillfredsställelse i att inte bara leva för sin egen skull eller för den egna prestigen. Att människovärdet inte sitter i att lyckas som älskare eller kontorsråtta. Sverige har dock en stor utmaning framför sig. Många unga, särskilt män, känner en hopplöshet inför framtiden och riskerar att radikaliseras. Den får ytterligare en skruv av att Sverige tagit emot stora grupper av ensamkommande pojkar och män, såpass att det bidragit till en kraftig könsobalans för vissa årskullar. Vem skall vägleda dem in i samhället?