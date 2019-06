Flagellantisk plastskatt

Foto: Lynne Sladky

Regeringens skatt på plastkassar är ämnad att minska mängden plast som förstör i naturen, samt att ge lite extra klirr i statskassan. Förmodligen kommer målsättningarna misslyckas.

Skatten införs nästa år, meddelade finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Den kommer ligga på tre kronor per plastpåse. Med andra ord kommer priset för en vanlig kasse när du köper lite mjölk på ICA eller andra livsmedelsbutiker att ligga på mellan fem och sju kronor per kasse.

Som så ofta finns det så klart ett behjärtansvärt syfte. Det är ett faktum att plasten skräpar ned och förstör för djurlivet i naturen. Inte minst i haven, där det enligt dystopiska beräkningar kommer finnas mer plast än fisk runt 2050. Plastkassarna är en av de stora bovarna; de hamnar ofta på villovägar med slutdestination havet. Problemet måste helt uppenbart hanteras.

Därav denna skatt. Förhoppningen är att den på en och samma gång skall leda till minskat användande av plastkassar, och ge skatteintäkter som genom en grön skatteväxling leder till sänkta arbetsgivaravgifter. Hur höga de skatteintäkterna blir om man nu når sitt mål med att hejda användningen av plastkassar kan dock diskuteras — de två målsättningarna tycks inte riktigt gå ihop.

Nog kommer användandet av plastkassarna att gå ned. Att slösa pengar på en kasse av plast lockar inte om man i stället kan spara pengar med tygkassar. Problemet är att de lovordade tygkassarna gång efter annan har visat sig vara mångdubbelt större klimatbovar. Till och med en enda kasse i ekologiskt bomull har ett tjugo tusen gånger värre miljöavtryck än en vanlig plastkasse. För att uppväga det måste tygkassen användes fem gånger i veckan i sjuttiosju års tid.

Vad som gör hela saken än värre är att Sverige inte direkt hör till bovarna i detta drama — som vanligt. Nittio procent av alla plastkassar som hamnar i haven finner vägen dit via tio floder; åtta av dem ligger i Asien och två i Afrika. Det är nästan som att Sverige skall ägna sig åt något slags kvasireligiöst ställföreträdande lidande å deras vägnar; ett sekulärt Kristuskomplex för de miljömedvetna.

Svenskar tenderar annars att använda plastkassarna exemplariskt. De få som slänger dem direkt gör det ofta enligt källsorteringens principer, medan den stora majoriteten i stället återanvänder kassarna. Kassarna kan göra en runda till i butiken, de används för att bära pantflaskor, de används som gympapåsar eller för att transportera böcker och småsaker. Och i väldigt många fall slutar de sin livsbana som soppåsar.

Så vad blir egentligen följden av skatten? Att en del, på felaktiga grunder, stillar sitt samvete och dämpar klimatskammen? Att medvetenheten om miljöförstöring och klimatförändringar ökar, till priset av än mer av samma vara? Det blir som ett slags miljöpolitiskt självplågeri, inte helt olikt de medeltida flagellanterna, excentriska fanatiker som piskade sig själva för att sona människors synder.

Plastens skadliga inverkan på natur och hav är på riktigt. Synd bara att energin att motverka detta förspills på dessa ständiga pseudolösningar.