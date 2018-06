För fortsatt lärande

Foto: Bertil Ericson / TT

Det är alltid välkommet när politiska partier lyfter blicken från de omedelbara konflikterna och samhällsproblemen.

I förra veckan formulerade Moderaternas reformgrupp ett förslag som syftar till att öka rörligheten på arbetsmarknaden och säkra kompetens åt företagen. Man vill att företag och enskilda skall kunna få skatteavdrag för fortbildning. Anställda skall alltså genom företaget eller på eget bevåg kunna få stora delar av vidareutbildande kurser med relevans för arbetsmarknaden betalda via skattereduktion.

Partiet har ännu inte meddelat om förslaget kommer att bli en del av kommande politik men ekonomiskpolitisk talesperson Elisabeth Svantesson har sagt sig vara positivt inställd till det.

Fokus ligger på personer som tjänar under tvåhundrasjuttiotusen kronor per år, vilket motsvarar en svensk medianinkomst. De skall kunna få hela kursen, upp till femtiotusen kronor per år, finansierad med skatteavdrag. Tanken är att personer som precis fått in en fot på arbetsmarknaden skall kunna känna tillförsikt inför framtiden, att det går att utvecklas.

Ytterligare en viktig poäng med förslaget är att underlättar för människor att komma till sin rätt oavsett vilken utgångspunkt de har. Den som inte trivs eller känner sig understimulerad av sitt arbete får lättare att ta sig an mer kvalificerade uppgifter.

I Sverige har fortbildning förhållandevis låg status. Det är få arbetsplatser som skulle belöna en medarbetare som ansöker om tjänstledigt för att läsa in en magister- eller doktorsexamen i mitten av karriären.

Skattesystemet återspeglar samma inställning till ansvarstagande. Gränsen för statlig inkomstskatt ligger såpass lågt att det kan påverka människor i deras inställning till att ta på sig mer krävande uppgifter på arbetsplatsen. Fyrtio procent av akademikeryrken leder till en lägre livslön än genomsnittet för personer som börjat arbeta direkt efter gymnasiet.

Mycket ligger alltså på individens egen känsla av ansvar och övertygelse. Den som vill förvalta sina talanger och investera i specialisering står ofta ensam. Med den modell Moderaterna överväger kan sådana beslut bli lättare att ta.

Inställningen till vidareutbildning går på tvären med hur vårt samhälle är uppbyggt. Vår arbetsmarknad präglas i hög grad av specialisering. Vår ekonomi präglas av export. I en global ekonomi ställs det hela tiden krav för att vara relevant. Att underlätta utbildningsinsatser ökar möjligheterna för företag att hålla jämna steg med utländska konkurrenter.

En viktigare aspekt är dock att det blir lättare för människor att ta nya tag. Oavsett om behovet uppstår av personliga skäl eller av att företag behöver ställa om. Förbättrade möjligheter till fortbildning innebär större möjligheter för människor att leva kvar i sammanhang de trivs i. Det minskar riskerna med att leva på landsbygden utanför en ort med ett fåtal exportföretag. Behöver arbetsgivaren göra en omställning minskar risken för att man blir utan arbete.

Moderaternas förslag måste förstås följas upp av gedigna kontrollmekanismer men är något som kan få positiva effekter för företag och enskilda.