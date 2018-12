Fridslåga över de kristna

Det är en av ödets ironier att Betlehem, dit blickarna riktas nu under julen, också befunnit sig i en av världens mest, kanske allra mest, konfliktfyllda regioner. Mellanöstern har med all sin historiska kulturella prakt också funnit sig ihärdigt plågad av strider, krig och förtryck ända sedan stjärnan lyste över den dåvarande småstaden.

I modern tid är det just kring Israel som det bränt som värst. Israel-Palestinakonflikten har dominerat både arab-och västvärldens medier såsom aldrig falnande brandhärd. Men det är tills i dag.

Betlehems värld är inte bara annorlunda än den var under romerskt herravälde, den är väsentligt annorlunda nu än för bara några år sedan. Det Palestina som förut konstant befann sig i världens blickfång har fått se sin politiska stjärnstatus rasa. Intresset för palestiniernas krav är i dag litet, även bland Mellanösterns muslimska länder.

Flera sammanfallande skeenden ligger bakom detta. Dels har både USA och Israel lyckats uppnå en mycket stark grad av energipolitisk självförsörjning. Dels har Mellanösterns ständiga konfliktkarta vridits om. Huvudregeln är inte längre att alla är emot Israel. Israel är inte ens orocentrum längre. Huvudrörelsen är de sunnimuslimska ländernas gemensamma formering emot shiamuslimska Iran. Till den alliansen har Israel (och USA) sällat sig.

Istället är det Sydkinesiska sjön med det allt mer aggressiva Kina som tilldrar sig världspolitiskt intresse. Det nuvarande handelskriget med USA är bara en del i ett större mönster i vilket de två supermakterna går i allt starkare clinch med varandra. Det är där det stora globala dramat numera står att hitta, inte i Mellanöstern.

Men det finns också ett annat Betlehemsdrama som å sin sida verkar utspela sig helt i skymundan i de bibliska länderna. Smärtsamt och obevekligt. Det är den förföljelse av kristna som pågått under ett antal år utan att något hopp syns vid horisonten.

Allra mest påtaglig är detta i Irak där det är att likna vid ett formligt exodus. De kristna irakiernas ”urprovins” är Nineveslätten. Där finns en kristen ursprungsbefolkning och den är i dag inklämd mellan den kurdiska provinsen (som är näst intill självstyrande) i norr och centralregimen i Bagdad.

Dessa kristna levde i relativ fridsamhet till Saddam Husseins fall. Därefter försvårades steg för steg deras tillvaro tills det som nu urartat till rena hot och trakasserier från den muslimska majoriteten i landet. Under IS terrorvälde kulminerade angreppen och flera kristna byar togs helt över av IS med dithörande fasor för invånarna.

2003 fanns det en och en halv miljon kristna i Irak. Nu bedömer man att det finns en kvarts miljon kvar. Det är således fråga om en successiv utrensning. Ett arbete pågår dock för att återbygga de kristna områdena, och USA har bistått med stora resurser. Medel från Europa går dock via Förenta Nationerna som har mer generellt stöd, och inte riktat till just de kristna.

Även om Irak är det värsta exempel går mönstret att se i Mellanöstern i stort. Kristna befolkningar är i dag oerhört trängda i regionen. Kyrkor har förstörts i masstal och stora skaror kristna ser ingen annan råd än att fly. Orsakerna är flera. I Irak var sammanbrottet för den statliga auktoriteten avgörande. Men de osäkra maktförhållandena som överlag skapats i Mellanösterns i den arabiska vårens kölvatten och en allmän islamistisk radikalisering har också drivit på utvecklingen.

I Egypten levde de kristna kopterna (som utgör tio procent av landets befolkning) till exempel under ett diskriminerande men ändå förutsebart förtryck under Hosni Mubarak. Men efter att denne störtades utsattes kopterna för mycket våldsamma attacker främst i form av kyrkbombningar under gudstjänster. Den egyptiske människorättsaktivisten Miriam Kirollos skrev i Sydsvenskan 11/4 2017: ”Att vara kopt i Egypten idag är att förvänta sig att varje religiös högtid kan förvandlas till ett blodbad, utfört av dem som förvägrar de kristna rätten att leva, försummat av dem som är satta att försvara denna rätt.”

Det märkliga är att detta är så pass underrapporterat inte bara i svenska utan i internationella medier över huvud taget. Enstaka larm ljuder för att uppmärksamma katastrofen. Ja, det är ett starkt ord. Men vad som händer är faktiskt att Mellanöstern är i färd att tömmas på kristna. Den före detta EU-parlamentarikern Lars Adaktusson var en av dem som gjorde sin röst i detta tydlig i Bryssel. Förhoppningsvis förvaltas denna hans gärning av andra efter det kommande EU-valet i vår.

Fridens låga fladdrar oroligt fram och tillbaka i den bibliska världen. Men åtminstone idag må den lysa lugn och stark.